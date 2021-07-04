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13-летний американец умер во сне после второй дозы прививки вакциной Pfizer

4 июля 2021, 08:45

После прививки ребенок почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Вакцина Pfizer
13-летний американец умер во сне после второй дозы прививки вакциной Pfizer / Reuters

В США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19. Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

"Дело в это время расследуется. И пока расследование не будет завершено, назначать конкретную причину смерти преждевременно", — рассказал специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран, которую цитирует Newsweek.

Сообщается, что вторую прививку ребенку сделали 13 июня. А уже через два дня - ночью 15 июня – он умер.

"Он умер посреди ночи дома", — рассказала тетя мальчика Тэмми Бураджес и уточнила, что после второй дозы у ее племянника появились усталость, жар и боль в животе.

Похоронили парня через три дня после того, как консультативный комитет CDC заявил о "вероятной связи" между вакцинами Pfizer и Moderna против COVID-19 и риском миокардита (воспаления сердца) у молодых людей.

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В то же время отдельные СМИ пишут, что вскрытие показало, что у умершего подростка было значительно увеличено сердце после прививки. Судмедэксперт округа Сагино не подтвердил эту информацию.

Смерть после вакцинации препаратом Pfizer в Украине – о чем сообщалось ранее:

В Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Медики считают, что причиной смерти 47-летнего жителя Винницы после прививки от коронавируса вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца.

новости США вакцинация от коронавируса вакцина Pfizer
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