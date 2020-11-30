УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине

30 ноября 2020, 12:29

Ученые прогнозируют, что в Украине процент летальности спадет до 1,75 %.

коронавирус
В Украине может стремительно вырасти число больных COVID-19 / Фото Reuters

Число больных коронавирусом в Украине, по пессимистическому сценарию, достигнет отметки почти в 20 тысяч в сутки уже через неделю.

Такие данные содержатся в результатах моделирования ситуации с распространением коронавируса в Украине, которое провели ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней, сообщается на сайте Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

В то же время, согласно оптимистическому сценарию, в ближайшее время ожидается колебания уровня заболеваемости в диапазоне 10-16 тысяч случаев ежесуточно.

Ученые прогнозируют, что в Украине процент летальности спадет до 1,75 %. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине медленно улучшается.

В исследовании отмечается корреляционная связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний на грипп и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести.

Читайте также"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксировано 9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 114 человек.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 161 человек; летальных случаев - 114; выздоровели 5 тыс. 771 человек; проведено тестирований за сутки - 31 тыс. 901 (в том числе методом ПЦР - 26 тыс. 290, методом ИФА - 5 тыс. 611).
  • За все время пандемии в Украине заболели 732 тыс. 625 человек; выздоровели 345 тыс. 149 человек; летальных исходов - 12 тыс. 327; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 528 тыс. 772.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавирусаКитайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решенияУкраину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения «Мы в з*днице»: эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемииСмертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии
Следующий материал

Последние новости

12:39
Украина может решить вопрос Приднестровья – военный эксперт
12:35
Определено самое главное слово года Видео
12:29
20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине Видео
12:16
Инфекционист ответил, помогают ли витамины телу сражаться с коронавирусом Видео
12:13
Юлия Санина и Дмитрий Жук сделали заявление о финале Танців з зірками Видео
Реклама
12:07
Названы самые популярные версии Windows 10
12:01
Санду потребовала от российских военных "убраться" из Приднестровья Видео
11:58
"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области Видео
11:57
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
11:42
"Будем деградировать и деградировать": Комаровский обругал украинские ток-шоу Видео
11:31
Ядерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт Видео
11:20
В Раде назвали новую цифру числа инфицированных для введения локдауна Видео
11:09
Зеленский предложил Раде новую идею по кассовым аппаратам для ФОП
10:59
Астролог предупредил, чей гнев до ужаса разрушителен Видео
10:50
"На ср*ку натяни": на Волыни женщины устроили драку в автобусе из-за маски Видео
10:34
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
10:29
Помогает выжить: врач рассказала, что спасает пациентов с COVID-19 Видео
10:23
В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы Видео
10:10
Украинцам нравится, когда их дерут как Сидорову козу мнение
10:08
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
Реклама
09:53
Появились подробности перелома ноги у Байдена Видео
09:53
Колесникова из тюрьмы объявила о народной революции в Беларуси Видео
09:51
Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения Видео
09:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
09:25
Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
09:20
Врач назвала доступное средство, способное "убить" коронавирус Видео
09:19
Остановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдауна Видео
09:19
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
08:55
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
08:54
"Ситуация ужасная": Степанов раскрыл шокирующие факты о "коронавирусной" больнице Видео
08:47
Коронавирус в Киеве 30 ноября – за сутки поставили около 1500 новых диагнозов Видео
08:45
Медик объяснил, как клеточный иммунитет борется с коронавирусом Видео
08:40
Это святое: что "новые лица" хотят разрешить на Новый год мнение
08:17
За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:02
Тихановская рассказала, что обсуждала с Меркель об Украине Видео
07:30
С санкциями против Северного потока-2 связаны украинские лоббисты - WSJ Видео
06:54
Россия крупно облажалась в Нагорном Карабахе мнение
06:46
У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу Видео
06:03
Гороскоп на декабрь-2020: Скорпион будет топ-лузером, а Весы ждет супер-месяц
05:32
Военный эксперт оценил, пойдет ли Путин войной на Украину
Реклама
05:30
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
05:04
Что чувствуют пациенты с COVID-19 в случае резкого ухудшения: врач ужаснул подробностями Видео
04:28
"Путин не любит Лукашенко": эксперт назвал неожиданного кандидата во власть Видео
04:01
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
03:46
Колесникова из СИЗО унизила Лукашенко и ответила на предложение диалога Видео
02:50
Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию Видео
02:03
В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю Видео
01:34
Худший сценарий: в Слуге народа назвали главное условие введения локдауна Видео
00:51
Танці з зірками 2020 14 выпуск - кто победил в финале 29-11-2020 Видео
00:23
Международный день секса: зачем он нужен и как его отметить Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять