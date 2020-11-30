20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине

Ученые прогнозируют, что в Украине процент летальности спадет до 1,75 %.
Число больных коронавирусом в Украине, по пессимистическому сценарию, достигнет отметки почти в 20 тысяч в сутки уже через неделю.
Такие данные содержатся в результатах моделирования ситуации с распространением коронавируса в Украине, которое провели ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней, сообщается на сайте Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.
В то же время, согласно оптимистическому сценарию, в ближайшее время ожидается колебания уровня заболеваемости в диапазоне 10-16 тысяч случаев ежесуточно.
Ученые прогнозируют, что в Украине процент летальности спадет до 1,75 %. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине медленно улучшается.
В исследовании отмечается корреляционная связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний на грипп и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 114 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 161 человек; летальных случаев - 114; выздоровели 5 тыс. 771 человек; проведено тестирований за сутки - 31 тыс. 901 (в том числе методом ПЦР - 26 тыс. 290, методом ИФА - 5 тыс. 611).
- За все время пандемии в Украине заболели 732 тыс. 625 человек; выздоровели 345 тыс. 149 человек; летальных исходов - 12 тыс. 327; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 528 тыс. 772.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.