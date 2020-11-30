20 тысяч новых больных в сутки: появился пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине

В Украине может стремительно вырасти число больных COVID-19 / Фото Reuters

Число больных коронавирусом в Украине, по пессимистическому сценарию, достигнет отметки почти в 20 тысяч в сутки уже через неделю.

Такие данные содержатся в результатах моделирования ситуации с распространением коронавируса в Украине, которое провели ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней, сообщается на сайте Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

В то же время, согласно оптимистическому сценарию, в ближайшее время ожидается колебания уровня заболеваемости в диапазоне 10-16 тысяч случаев ежесуточно.

Ученые прогнозируют, что в Украине процент летальности спадет до 1,75 %. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине медленно улучшается.

В исследовании отмечается корреляционная связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний на грипп и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести.

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