25 тысяч больных COVID-19 в день: Шмыгаль ужаснул прогнозом на январь

Локдаун необходимо ввести до "падения" медицинской системы, заявил глава Кабмина.
В первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Украинской правде.
По словам главы Кабмина, локдаун необходимо ввести до "падения" медицинской системы.
"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", – сказал Шмыгаль.
Коронавирус и карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро среды, 10 декабря, число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось еще на 12 585 человек. Также было зафиксировано рекордное число смертей - за сутки умерли 276 пациентов.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше.
- Кабинет министров продлил общенациональный карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. В январе украинцев ждут усиленные карантинные меры, которые запланированы с 8 по 25 января.
- В период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.
Автор: Анна Багрий