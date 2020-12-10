25 тысяч больных COVID-19 в день: Шмыгаль ужаснул прогнозом на январь

Денис Шмыгаль заявил, что число зараженных коронавирусом будет расти / УНИАН

В первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

Такой прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Украинской правде.

По словам главы Кабмина, локдаун необходимо ввести до "падения" медицинской системы.

"Предварительно расчеты, которые мы видим, на первую декаду января прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", – сказал Шмыгаль.

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