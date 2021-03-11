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40 тыс. больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-19

11 марта 2021, 09:46

Владимир Галицкий выступил за введение в Украине жесткого карантина с остановкой работы общественного транспорта.

коронавирус
Весенняя волна заболеваемости COVID-19 продлится до середины мая / Фото Reuters

В Украине началась новая волна коронавируса – она будет значительно более стремительной, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.

Такой прогноз озвучил врач и ученый из Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий, сообщает НАН Украины. По его словам, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тыс., а число летальных случаев - 1 тыс.

В целом, весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая.

"Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие", - отметил Галицкий.

Ученый выступил за введение в Украине жесткого карантина с остановкой работы общественного транспорта. Также он посоветовал гражданам не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания, избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. Галицкий также порекомендовал украинцам по возможности вакцинироваться от коронавируса.

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Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро 11 марта за сутки в Украине выявили 9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 4250 человек; летальных случаев - 262; выздоровели 5330 человек.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 11 марта / t.me/COVID19_Ukraine
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине уже началась третья волна коронавирусной инфекции. Он не исключил возвращения к жестким карантинным мероприятиям в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Выходом из ситуации он видит вакцинацию, однако считает, что прививочная кампания займет 1,5-2 года.
  • Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки в первую очередь получили медицинские работники и военнослужащие ООС.
  • С начала проведения кампании по вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 29 378 человек.
  • За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Тернопольской области (500 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3504 прививки), наименьшее - в Закарпатской области (494 прививки).
Сколько украинцев вакцинировались от коронавируса / t.me/COVID19_Ukraine

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