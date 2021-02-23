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Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины

23 февраля 2021, 15:56

Наибольшая часть нашей страны находится в желтой карантинной зоне.

В красной карантинной зоне оказались две области, а в оранжевой – семь
В красной карантинной зоне оказались два региона, а в оранжевой – семь / УНИАН

Со среды, 24 февраля, в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин. Министерство здравоохранения решило отправить в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы попали в желтую, говорится на сайте Минздрава.

В желтой зоне в частности находится Киев. "Зеленых" областей в Украине пока нет.

Какие области попали в оранжевую карантинную зону:

  • Винницкая;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Тернопольская.
/ moz.gov.ua

Карантин в Украине из-за коронавируса – что нужно знать

  • В марте 2020 года из-за COVID-19 началась пандемия. Из-за коронавируса в нашей стране с 11 числа ввели карантин. Сначала он был всеобщими и строгими, а позже – адаптивным. Во время адаптивного карантина судьбу ограничительных мер решают местные власти.
  • В конце прошлого года больных коронавирусом стало намного больше, и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенный карантин действовал с 8 по 25 января.
  • Потом власти решили, что в Украине должен снова действовать адаптивный карантин.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

карантин в Украине
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