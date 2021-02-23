Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины

Наибольшая часть нашей страны находится в желтой карантинной зоне.
Со среды, 24 февраля, в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин. Министерство здравоохранения решило отправить в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы попали в желтую, говорится на сайте Минздрава.
В желтой зоне в частности находится Киев. "Зеленых" областей в Украине пока нет.
Какие области попали в оранжевую карантинную зону:
- Винницкая;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Тернопольская.
Карантин в Украине из-за коронавируса – что нужно знать
- В марте 2020 года из-за COVID-19 началась пандемия. Из-за коронавируса в нашей стране с 11 числа ввели карантин. Сначала он был всеобщими и строгими, а позже – адаптивным. Во время адаптивного карантина судьбу ограничительных мер решают местные власти.
- В конце прошлого года больных коронавирусом стало намного больше, и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенный карантин действовал с 8 по 25 января.
- Потом власти решили, что в Украине должен снова действовать адаптивный карантин.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Автор: Екатерина Присяжнюк