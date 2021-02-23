Адаптивный карантин возвращается: названы "красные" и "оранжевые" области Украины

В красной карантинной зоне оказались два региона, а в оранжевой – семь / УНИАН

Со среды, 24 февраля, в Украине снова начнет действовать адаптивный карантин. Министерство здравоохранения решило отправить в красную зону карантина Ивано-Франковскую и Черновицкую области.

В оранжевую карантинную зону вошли семь областей, а все остальные регионы попали в желтую, говорится на сайте Минздрава.

В желтой зоне в частности находится Киев. "Зеленых" областей в Украине пока нет.

Какие области попали в оранжевую карантинную зону:

Винницкая;

Донецкая;

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Луганская;

Тернопольская.

/ moz.gov.ua

Карантин в Украине из-за коронавируса – что нужно знать

В марте 2020 года из-за COVID-19 началась пандемия. Из-за коронавируса в нашей стране с 11 числа ввели карантин. Сначала он был всеобщими и строгими, а позже – адаптивным. Во время адаптивного карантина судьбу ограничительных мер решают местные власти.

В конце прошлого года больных коронавирусом стало намного больше, и власти решили ввести жесткий карантин – локдаун. Ужесточенный карантин действовал с 8 по 25 января.

Потом власти решили, что в Украине должен снова действовать адаптивный карантин.