Академик назвал три важных качества нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса является более заразен.
Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко назвал три основных качества нового штамма коронавируса.
По его словам, мутировавший коронавирус не является более летальным, хотя и более заразен.
"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не более летальный. И одно из самых важных его качеств - он не касается протеина С, то есть шейкоподобного протеина, против которого направлены все вакцины. То есть он не повлияет плохо на процесс вакцинации", - сообщил академик НАНУ Сергей Комиссаренко, передает Украина 24.
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В то же время Комиссаренко отметил, что вирус "очень быстро распространяется, то есть является контагиозным".
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.