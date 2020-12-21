Академик назвал три важных качества нового штамма коронавируса

Названы три важных качества нового штамма коронавируса / УНИАН

Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко​ назвал три основных качества нового штамма коронавируса.

По его словам, мутировавший коронавирус не является более летальным, хотя и более заразен.​

"Что важно знать об этой мутации? Во-первых, она не приводит к распространению более тяжелого заболевания. Во-вторых, этот вирус не более летальный. И одно из самых важных его качеств - он не касается протеина С, то есть шейкоподобного протеина, против которого направлены все вакцины. То есть он не повлияет плохо на процесс вакцинации", - сообщил академик НАНУ Сергей Комиссаренко, передает Украина 24.

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В то же время Комиссаренко отметил, что вирус "очень быстро распространяется, то есть является контагиозным".

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