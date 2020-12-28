Академик объяснил, кто не болеет коронавирусом

В некоторых случаях люди не болеют коронавирусом, сообщил академик / Reuters

Член Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко сказал, что коронавирус COVID-19 могут не подхватить люди с мощной иммунной системой или с естественным имунитетом.

От COVID-19 человека может защитить иммунитет, который выработался после заболевания менее опасным коронавирусом, рассказал ученый в интервью РБК-Украина.

Собеседник добавил, что люди сталкиваются с семью типами коронавируса, три из них – SARS-CoV 2002-2004 годов, MERS-CoV 2012 года и SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), очень опасны, а остальные – провоцируют острые респираторные заболевания, которые достаточно легко проходят.

"…возможно, у людей (которые не заболели COVID-19 – Ред.) существует перекрестный иммунитет – иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать в качестве защиты против последнего коронавируса", – отметил академик.