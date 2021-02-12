Академик объяснил, почему вакцинация не спасет Украину от второй волны COVID-19

Коронавирус в Украине так прото не отступит / Reuters

Украину не обойдет вторая волна коронавируса. Такой прогноз озвучил директор Института биохимии имени Палладина, академик Сергей Комиссаренко.

Он считает, что через непродолжительное время вторая волна заражений COVID-19 все же начнется. Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины, передают Факты.

"Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море — нам нужно во много раз больше", - отметил академик.

Комиссаренко добавил: чтобы избежать второй волны коронавируса и победить COVID-19, нужно провести более 30 миллионов вакцинаций. Для этого необходимо более 60 миллионов доз.

Сергей Комиссаренко Известный украинский учёный-биохимик и дипломат. Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины. Действительный член (академик) НАН Украины (1991) и НАМН Украины (1993), доктор биологических наук, профессор (1990). Имеет Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины (1992).

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