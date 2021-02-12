Академик объяснил, почему вакцинация не спасет Украину от второй волны COVID-19

Если Украина в ближайшее время получит 100 или 200 тысяч доз вакцины против коронавируса, то это будет каплей в море.
Украину не обойдет вторая волна коронавируса. Такой прогноз озвучил директор Института биохимии имени Палладина, академик Сергей Комиссаренко.
Он считает, что через непродолжительное время вторая волна заражений COVID-19 все же начнется. Ее не удастся упредить или значительно ослабить, если не успеют до лета или, в крайнем случае, до осени вакцинировать не менее половины населения Украины, передают Факты.
"Но так много людей у нас вряд ли вакцинируют за столь короткий срок. Следует понимать, если Украина в ближайшее время получит, скажем, 100 или 200 тысяч доз, то это будет каплей в море — нам нужно во много раз больше", - отметил академик.
Комиссаренко добавил: чтобы избежать второй волны коронавируса и победить COVID-19, нужно провести более 30 миллионов вакцинаций. Для этого необходимо более 60 миллионов доз.
Сергей Комиссаренко
Известный украинский учёный-биохимик и дипломат. Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины.
Действительный член (академик) НАН Украины (1991) и НАМН Украины (1993), доктор биологических наук, профессор (1990). Имеет Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины (1992).
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Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
- Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.