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Академик объяснил, зачем Украина создает собственную вакцину против COVID-19

13 февраля 2021, 02:53
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В Украине нет ни одной лаборатории с достаточным уровнем защиты, в которой можно было бы работать с жизнеспособным коронавирусом.

коронавирус
Препарат против COVID-19 создается в нескольких вариантах / Фото Reuters

Прототип вакцины от коронавируса, над которым работают ученые Института биохимии имени Палладина, уже почти готов. Причем препарат против COVID-19 создается в нескольких вариантах.

Однако в Украине нет ни одной лаборатории с достаточным уровнем защиты, в которой можно было бы работать с жизнеспособным коронавирусом. Об этом заявил директор института, академик Сергей Комиссаренко в интервью Фактам.

"Смысл наших усилий в том, чтобы на деле показать — нам под силу создать вакцину. И когда в будущем возникнет необходимость разработать вакцину для какого-либо заболевания, возможно, нового патогенного коронавируса, у нас будут основания сказать властям: предоставьте финансирование, мы справимся с этой задачей", - объяснил академик.

Сергей Комиссаренко

Известный украинский учёный-биохимик и дипломат. Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины.

Действительный член (академик) НАН Украины (1991) и НАМН Украины (1993), доктор биологических наук, профессор (1990). Имеет Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины (1992).

Украинская вакцина против коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине ведется разработка сразу трех вакцин против коронавируса. Их разрабатывают Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, Институт биологии клетки во Львове и консорциум, созданный частной научно-производственной компанией Диапроф-Мед и американской компанией.
  • 15 января руководитель проекта разработки украинской вакцины от COVID-19 Михаил Фаворов заявил об успешных результатах испытаний на кроликах, которым ввели препарат еще семь месяцев назад. По его словам, все животные демонстрируют стойкий иммунитет к COVID-19.
  • Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.
  • 22 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования.
  • 22 октября один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев.

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