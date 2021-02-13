Академик объяснил, зачем Украина создает собственную вакцину против COVID-19

Препарат против COVID-19 создается в нескольких вариантах / Фото Reuters

Прототип вакцины от коронавируса, над которым работают ученые Института биохимии имени Палладина, уже почти готов. Причем препарат против COVID-19 создается в нескольких вариантах.

Однако в Украине нет ни одной лаборатории с достаточным уровнем защиты, в которой можно было бы работать с жизнеспособным коронавирусом. Об этом заявил директор института, академик Сергей Комиссаренко в интервью Фактам.

"Смысл наших усилий в том, чтобы на деле показать — нам под силу создать вакцину. И когда в будущем возникнет необходимость разработать вакцину для какого-либо заболевания, возможно, нового патогенного коронавируса, у нас будут основания сказать властям: предоставьте финансирование, мы справимся с этой задачей", - объяснил академик.

Сергей Комиссаренко Известный украинский учёный-биохимик и дипломат. Академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины. Действительный член (академик) НАН Украины (1991) и НАМН Украины (1993), доктор биологических наук, профессор (1990). Имеет Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины (1992).

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