Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун

Сергей Комиссаренко уверен, что необходимо действовать на опережение и не медлить с введением жесткого карантина.
В Украине сейчас началась вторая волна пандемии коронавируса. При этом вакцинация против COVID-19 происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения инфекции может стать локдаун.
Академик Национальной академии наук Украины (НАНУ) Сергей Комиссаренко уверен, что необходимо действовать на опережение и не медлить с введением жесткого карантина. Об этом он заявил в эфире программы Сніданок з 1+1.
"Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровье и жизнь людей, надо было бы вводить сейчас", – подчеркнул Комиссаренко.
Ученый отметил, что единственное, что может остановить распространение COVID-19, это вакцинация. Причем медлить с вакцинацией нельзя, поскольку некоторые мутации защищают вирус от иммунизации.
"Это мутации в Британии, Южной Африке, Бразилии. Например, бразильский штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны – только в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине прививки проводят очень низкими темпами и очень медленно", – резюмировал академик НАН.
Читайте такжеВрач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться
Коронавирус и карантин в Украине – о чем ранее писал Главред:
- COVID-19 в Украине обновил максимум больных за сутки с начала 2021 года. По данным на утро на пятницы, 19 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 850 новых случая заражения коронавирусом.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
- Врач Евгений Истребин заявил, что в Украине приходится около 700 госпитализированных с коронавирусом на 1 млн населения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.