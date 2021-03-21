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Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун

21 марта 2021, 12:34
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Сергей Комиссаренко уверен, что необходимо действовать на опережение и не медлить с введением жесткого карантина.

коронавирус
Коронавирус в Украине в последнее время активизировался / Фото Reuters

В Украине сейчас началась вторая волна пандемии коронавируса. При этом вакцинация против COVID-19 происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения инфекции может стать локдаун.

Академик Национальной академии наук Украины (НАНУ) Сергей Комиссаренко уверен, что необходимо действовать на опережение и не медлить с введением жесткого карантина. Об этом он заявил в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровье и жизнь людей, надо было бы вводить сейчас", – подчеркнул Комиссаренко.

Ученый отметил, что единственное, что может остановить распространение COVID-19, это вакцинация. Причем медлить с вакцинацией нельзя, поскольку некоторые мутации защищают вирус от иммунизации.

"Это мутации в Британии, Южной Африке, Бразилии. Например, бразильский штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны – только в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине прививки проводят очень низкими темпами и очень медленно", – резюмировал академик НАН.

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Коронавирус и карантин в Украине – о чем ранее писал Главред:

  • COVID-19 в Украине обновил максимум больных за сутки с начала 2021 года. По данным на утро на пятницы, 19 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 850 новых случая заражения коронавирусом.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
  • Врач Евгений Истребин заявил, что в Украине приходится около 700 госпитализированных с коронавирусом на 1 млн населения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
  • По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

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