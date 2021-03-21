Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун

Коронавирус в Украине в последнее время активизировался / Фото Reuters

В Украине сейчас началась вторая волна пандемии коронавируса. При этом вакцинация против COVID-19 происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения инфекции может стать локдаун.

Академик Национальной академии наук Украины (НАНУ) Сергей Комиссаренко уверен, что необходимо действовать на опережение и не медлить с введением жесткого карантина. Об этом он заявил в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровье и жизнь людей, надо было бы вводить сейчас", – подчеркнул Комиссаренко.

Ученый отметил, что единственное, что может остановить распространение COVID-19, это вакцинация. Причем медлить с вакцинацией нельзя, поскольку некоторые мутации защищают вирус от иммунизации.

"Это мутации в Британии, Южной Африке, Бразилии. Например, бразильский штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны – только в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине прививки проводят очень низкими темпами и очень медленно", – резюмировал академик НАН.

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