Академик предупредил, когда в Украине разбушуется коронавирус

Весной в нашей стране будет пик заболеваемости COVID-19, полагает ученый.
Академик Национальной академии наук, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комиссаренко заявил, что в Украине начинается новый пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Пик заболеваемости будет интенсивным на протяжении апреля-мая, рассказал ученый в эфире канала Украина 24.
Эксперт добавил, что локдаун для борьбы с распространением коронавируса не вводят в период пика – жесткий карантин нужен для того, чтобы помешать развитию заболевания.
"…Возможно, в связи с тем, что у нас начинается второй пик заболеваемости, и наверняка он будет интенсивным в апреле-мае, нужно было вводить какие-то меры пресечения распространению инфекции", – заявил академик.
- Напомним, в марте в Украине серьезно возросло количество больных COVID-19. В нашей стране 12 марта вирус диагностировали у 13 276 человек. Всего коронавирус в Украине уже диагностирован у 1 451 744 человек.
- Из-за того, что в государстве стало больше больных, власти заговорили о введении локдауна. В Минздраве отмечали, что новый локдаун в Украине возможен, в частности, если в красную зону карантина попадут 13 областей. Сейчас в красной зоне четыре региона – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
- Врач-кардиолог и доктор медицинских наук Екатерина Амосова говорила, что первая волна COVID-19 в Украине по сути началась в августе 2020 года, а ее пик стартовал в ноябре.
- В конце прошлого года Кабмин решил ужесточить карантин, введенный 11 марта, и объявил локдаун.
- Жесткие ограничительные меры в нашей стране действовали с 8 по 25 января 2021-го.
Автор: Екатерина Присяжнюк