Академик предупредил, когда в Украине разбушуется коронавирус

В Украине весной будет высокая заболеваемость коронавирусом, полагает ученый / УНИАН

Академик Национальной академии наук, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комиссаренко заявил, что в Украине начинается новый пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Пик заболеваемости будет интенсивным на протяжении апреля-мая, рассказал ученый в эфире канала Украина 24.

Эксперт добавил, что локдаун для борьбы с распространением коронавируса не вводят в период пика – жесткий карантин нужен для того, чтобы помешать развитию заболевания.

"…Возможно, в связи с тем, что у нас начинается второй пик заболеваемости, и наверняка он будет интенсивным в апреле-мае, нужно было вводить какие-то меры пресечения распространению инфекции", – заявил академик.