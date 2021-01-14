Аккаунт российской вакцины Спутник V забанили в Twitter

Россия,вакцина / Reuters

Учетную запись российской вакцины от коронавируса Спутник V заблокировали в Twitter. Причина таких действий со стороны администрации социальной сети пока не выяснена.

Как сообщает российское информагентство РБК со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), причину бана аккаунта выяснить пока не удалось. Подписчиков страницы вакцины Спутник V просят написать администрации микроблога с просьбой восстановления профиля.

"Мы выясняем причины произошедшего. Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ", - отмечается в сообщении.

Как утверждают в РФПИ, в аккаунте о вакцине Спутник V выпускали "открытые и прозрачные" сведения о препарате. К примеру, в профиле размешали информацию о предложении компании AstraZeneca создать комбинированную вакцину от коронавируса.

"Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов Спутник V", - добавили в РФПИ.

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