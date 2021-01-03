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Американцы назвали источник происхождения коронавируса

3 января 2021, 12:11
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По словам американского чиновника, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии.

коронавирус
Американцы назвали источник происхождения коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у 84,5 миллиона человек, а число жертв COVID-19 достигло 1,8 миллиона. До сих пор никто не дал четкого ответа, откуда взялся коронавирус. По словам заместителя советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджера, "наиболее вероятным" источником вспышки коронавируса является утечка из лаборатории в Китае.

Поттинджер заявил, что даже лидеры Китая теперь открыто признают свои предыдущие утверждения о том, что вирус возник на рынке в Ухане, "ложными", сообщает Daily Mail.

По словам американского чиновника, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от упомянутого рынка.

"Существует все больше свидетельств того, что лаборатория, вероятно, представляет наиболее надежный источник вируса", - сказал Поттинджер.

Он утверждает, что патоген, возможно, ускользнул из лаборатории из-за "утечки или аварии", добавив: "Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком".

Справка. Мэтью Поттинджер, свободно говорящий на мандаринском диалекте китайского языка, ранее работал журналистом в Reuters и The Wall Street Journal, в том числе семь лет в качестве корреспондента в Китае. В 2005 году он стал морским пехотинцем США и служил офицером военной разведки, прежде чем его попросили присоединиться к Совету национальной безопасности США в 2017 году, он стал директором по Азии, прежде чем приступить к своей нынешней должности. Его старший брат Пол - вирусолог Вашингтонского университета.

Происхождение коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • 2 января китайский министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай первым сообщил о появлении коронавируса – но родиной заболевания является совсем другое место.
  • Команда ученых из Китайской академии наук сделала громкое заявление, что коронавирус возник в Индии летом 2019 года.
  • Ученые лаборатории Уханя сдались США и поделились информацией о происхождении COVID-19, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
  • Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

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