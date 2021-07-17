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Американец после вакцинации заболел COVID-19 и загремел в больницу на шесть месяцев

17 июля 2021, 13:50

Житель штата Алабама заразился коронавирусом в январе этого года, сразу после получения первой дозы вакцины от COVID-19.

коронавирус
Американец после вакцинации заболел COVID-19 и загремел в больницу на шесть месяцев/ Фото илюстративное Reuters

В США из больницы выписали мужчину, который более шести месяцев лечился от COVID-19. Жителя штата Алабама госпитализировали еще в январе. Перед этим он сделал прививку от коронавируса.

В медучреждении отметили, что 50-летний Рики Хемм стал их "самым продолжительным пациентом" с коронавирусом, сообщает AL.com.

"Когда это только началось, мы просто думали, что пробудем здесь пару недель, и это не будет длиться так долго. Но это превратилось в долгое испытание", - рассказала жена Рики Шеннон Хемм.

В то же время сам пациент назвал свою долгожданную выписку "сюрреалистической" и рассказал, что только сейчас начинает понимать, что его лечение в медучреждении действительно закончилось.

Отмечается, что почти пять месяцев Рики Хемм находился на аппарате жизнеобеспечения. В частности, он оставался подключенным к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в течение 147 из 187 проведенных в больнице дней.

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Хемм - пилот медицинского вертолета. Он заразился коронавирусом в январе этого года, сразу после получения первой дозы вакцины от COVID-19. При этом мужчина нисколько не разочаровался в вакцинации.

"Я считаю, что у меня уже был вирус до того, как я получил вакцину, и прежде чем она могла сработать, чтобы защитить меня. Я бы не хотел, чтобы кто-то прошел через то, через что я прошел", — добавил он.

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