Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом

Политику сделали две необходимые прививки против COVID-19.
В США после вакцинации препаратом Pfizer заболел коронавирусом член Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс Стивен Линч.
Линчу были сделаны обе необходимые прививки против COVID-19. Заболевание у политика было диагностировано при повторном тесте, который он проходил после подтверждения инфекции у сотрудника своего офиса в Бостоне, сообщает CBS.
Хотя первый тест, проведенный перед инаугурацией нового президента Джозефа Байдена, показал отрицательный результат.
Симптомы заболевания у депутата не проявляются. Он ушел на карантин и продолжит работать удаленно.
Отметим, на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки. Сама по себе ни одна вакцина, одобренная в США, спровоцировать заболевание не может.
Справка
Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.
Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.