Американский конгрессмен привился вакциной Pfizer и заболел коронавирусом / Reuters

В США после вакцинации препаратом Pfizer заболел коронавирусом член Палаты представителей Конгресса США от штата Массачусетс Стивен Линч.

Линчу были сделаны обе необходимые прививки против COVID-19. Заболевание у политика было диагностировано при повторном тесте, который он проходил после подтверждения инфекции у сотрудника своего офиса в Бостоне, сообщает CBS.

Хотя первый тест, проведенный перед инаугурацией нового президента Джозефа Байдена, показал отрицательный результат.

Симптомы заболевания у депутата не проявляются. Он ушел на карантин и продолжит работать удаленно.

Отметим, на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки. Сама по себе ни одна вакцина, одобренная в США, спровоцировать заболевание не может.

Справка

Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее: