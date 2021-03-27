Американский вирусолог рассказал, откуда появился коронавирус / pixabay.com

Коронавирус появился в лаборатории института вирусологии в Ухане (Китай), заявил бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, вирусолог Роберт Редфилд (CDC).

Редфилд считает, что вспышка COVID-19 началась в Ухане значительно раньше официальных сообщений о распространении коронавируса - примерно в сентябре - октябре 2019 года, сообщает CNN.

Вирусолог подчеркнул, что не верит в то, что вирус перешел от летучей мыши к человеку и сразу стал "одним из самых заразных вирусов в истории человечества", ведь когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным.

"Я придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой патологии в Ухане была лаборатория. Вирус оттуда ускользнул. Другие люди этому не верят. Это нормально. Наука рано или поздно найдет правду", - заявил Редфилд.

По его мнению, версия о рынке морепродуктов в Ухане как о начальной точке распространения вируса неверна. Он рассказал, что его китайский коллега из местного центра по контролю заболеваний, доктор Джордж Гао в разговоре в начале января признался, что выявил множество случаев COVID-19 среди людей, которых не было на рынке.

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