Аншлаг и огромная очередь: сколько киевлян привили за день в МВЦ

В центре, который расположили в МВЦ на Левобережной, вакцинация продолжится и завтра, 30 мая, – с 10 до 18.
В киевском центре вакцинации (в Международном выставочном центре) за первый день уже успели привить 1395 жителей столицы, сообщает Сегодня в субботу, 29 мая.
В центре, который расположили в МВЦ на Левобережной, вакцинация продолжится и завтра, 30 мая, – с 10 до 18 (адрес – Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).
В центре колют китайскую вакцину CoronaVac, прививку могут получить те, кто записался на вакцинацию через приложение Дія, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская.
Люди пожилого возраста могут получить прививку и без записи на вакцинацию через приложение.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- В субботу, 29 мая, в Украине появился первый центр массовой вакцинации от коронавируса. Пункт начал работу на базе Международного выставочного центра.
- Привиться вакциной CoronaVac могут люди, которые записались на процедуру через приложение Дія. Люди пожилого возраста могут приходить на вакцинацию без предварительной записи.
- Ожидается, что в ближайшее время центры вакцинации населения от COVID-19 откроются во Львове (на стадионе Арена-Львов) и в Одессе на стадионе Одесской юридической академии.
Автор: Екатерина Трохимчук