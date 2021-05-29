Аншлаг и огромная очередь: сколько киевлян привили за день в МВЦ

В киевском центре массовой вакцинации сегодня аншлаг / УНИАН

В киевском центре вакцинации (в Международном выставочном центре) за первый день уже успели привить 1395 жителей столицы, сообщает Сегодня в субботу, 29 мая.

В центре, который расположили в МВЦ на Левобережной, вакцинация продолжится и завтра, 30 мая, – с 10 до 18 (адрес – Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А).

В центре колют китайскую вакцину CoronaVac, прививку могут получить те, кто записался на вакцинацию через приложение Дія, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская.

Люди пожилого возраста могут получить прививку и без записи на вакцинацию через приложение.

В центре вакцинации сегодня были огромные очереди / РБК-Украина

Вакцинация от COVID-19 в Украине