Аншлаг в разгар карантина: Одессу и Карпаты наводнили тысячи отдыхающих

В Украине ужесточили карантин / УНИАН

В Украине, несмотря на введенный режим жесткого карантина, популярные места отдыха в разных уголках страны оказались заполнены туристами.

В Одессе, благодаря солнечной хорошей погоде, на пляж Аркадия массово вышли горожане и гости города, сообщает Сегодня.

"Маски почти никто не носит. Работает каток, но владельцы магазинов и кафе повели себя более ответственно: заведения закрыты, работаю только навынос. Возле каждого кафе и киоска с едой – очередь". - говорится в сообщении.

/ t.me/Segodnya_life

/ t.me/Segodnya_life

/ t.me/Segodnya_life

В то же время в Сети показали, как проходил в Буковеле в Карпатах первый день "карантина зимних каникул".

Видео с огромным количеством людей и очередью на подъемник выложил блогер Сергей Наумович в Facebook.

/ Скриншот

"Такой локдаун", - иронизирует блогер, публикуя кадры с аншлагом на горнолыжном курорте.

Ранее сообщалось о том, что на дороге на Буковель в Ивано-Франковской области образовались огромные очереди из авто с туристами.

Ужесточение карантина в Украине: