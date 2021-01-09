Аншлаг в разгар карантина: Одессу и Карпаты наводнили тысячи отдыхающих

В Буковеле огромное количество туристов выстроилось в очередь на подъемники.
В Украине, несмотря на введенный режим жесткого карантина, популярные места отдыха в разных уголках страны оказались заполнены туристами.
В Одессе, благодаря солнечной хорошей погоде, на пляж Аркадия массово вышли горожане и гости города, сообщает Сегодня.
"Маски почти никто не носит. Работает каток, но владельцы магазинов и кафе повели себя более ответственно: заведения закрыты, работаю только навынос. Возле каждого кафе и киоска с едой – очередь". - говорится в сообщении.
В то же время в Сети показали, как проходил в Буковеле в Карпатах первый день "карантина зимних каникул".
Видео с огромным количеством людей и очередью на подъемник выложил блогер Сергей Наумович в Facebook.
"Такой локдаун", - иронизирует блогер, публикуя кадры с аншлагом на горнолыжном курорте.
Ранее сообщалось о том, что на дороге на Буковель в Ивано-Франковской области образовались огромные очереди из авто с туристами.
Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.