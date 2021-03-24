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Антибиотики не помогают: врач назвал новые симптомы COVID-19 у украинцев

24 марта 2021, 05:26
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Течение коронавирусной болезни у пациентов изменилось в худшую сторону. При этом много тяжелых больных и не хватает противовирусных препаратов.

коронавирус
Украинцы болеют коронавирусом в тяжелой форме, их сложно лечить / Фото Reuters

С 23 марта Львовская область переместилась в красную зону карантина. Ситуация с коронавирусом в регионе сложная – за минувшие сутки Львовщина оказалась на третьем месте в Украине по количеству новых подтвержденных диагнозов.

Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко рассказал, что в медицинсоком учреждении все места для больных коронавирусом заняты, передает ТСН. В основном там находятся тяжелобольные люди младшего и среднего возраста.

Медик заявил, что у пациентов наблюдаются проявления легочной недостаточности, обусловленные проявлениями двусторонних бронхопневмоний, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

"Состояние практически всех больных, находящихся у нас на лечении, тяжелое. Мы стараемся ежедневно выписывать 5-7 больных. Однако сразу на их место поступают новые инфицированные, которые требуют интенсивного лечения", — пояснил Федоренко.

Новые симптомы COVID-19 у украинцев

Врач отметил, что течение коронавирусной болезни у пациентов изменилось в худшую сторону.

Украинцы болеют в тяжелой форме, их сложно лечить. Кроме того, сейчас встречается развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19.

"У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхних конечностей. Раньше таких симптомов и последствий коронавируса мы не наблюдали. Это свидетельствует об агрессии и мутации вируса", — пояснил медик.

Он добавил, что не хватает противовирусных препаратов. Кроме того коронавирус стал устойчивым к антибиотикам.

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