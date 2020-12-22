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Антиковидное меню: как правильно питаться во время пандемии

22 декабря 2020, 04:09
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Диетолог рассказала, что есть, чтобы укрепить иммунитет.

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Эксперт раскрыла особенности питания во время пандемии коронавируса / 1zoom.ru

В условиях пандемии коронавируса крайне важно правильно питаться, чтобы укрепить иммунитет и обезопасить себя от заражения COVID-19.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла секреты антиковидного меню, передает радио Sputnik.

Антиковидное меню

В рационе должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. При этом белок нужно употреблять в каждый прием пищи.

Завтрак: каша и сыр. Также можно выпить чашку кофе и съесть несколько сухофруктов.

Обед: птица или рыба, а также овощи.

Полдник: хлебцы и хумус.

Ужин: овощной омлет или любое другое легкое блюдо.

Перекус: 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт.

По мнению диетолога, благодаря правильно составленному рациону организм в течение дня получит материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител.

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Как правильно питаться во время пандемии - о чем ранее писал Главред:

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