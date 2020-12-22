Антиковидное меню: как правильно питаться во время пандемии

Диетолог рассказала, что есть, чтобы укрепить иммунитет.
В условиях пандемии коронавируса крайне важно правильно питаться, чтобы укрепить иммунитет и обезопасить себя от заражения COVID-19.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла секреты антиковидного меню, передает радио Sputnik.
Антиковидное меню
В рационе должны присутствовать белок, микроэлементы и набор витаминов, особенно С и D. При этом белок нужно употреблять в каждый прием пищи.
Завтрак: каша и сыр. Также можно выпить чашку кофе и съесть несколько сухофруктов.
Обед: птица или рыба, а также овощи.
Полдник: хлебцы и хумус.
Ужин: овощной омлет или любое другое легкое блюдо.
Перекус: 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт.
По мнению диетолога, благодаря правильно составленному рациону организм в течение дня получит материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител.
Читайте такжеСнижают риски заболеть COVID-19: ученые назвали витамины-"помощники"
Как правильно питаться во время пандемии - о чем ранее писал Главред:
- Ученые назвали эффективную диету для защиты от коронавируса.
- Врач из Британии Гита Мейкер-Кларк заявила, что еда может быть лекарством против коронавируса. Главное – правильно подобрать продукты питания.
- Врач-терапевт Филипп Кузьменко посоветовал всем, кто заболел COVID-19, ограничить количество соленой еды в рационе и забыть про спиртное.
- Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
- Ученый из Университета штата Огайо Санджа Илич оценил шансы на заражение COVID-19 через еду.