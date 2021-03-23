Антирекорд COVID-19 в Киеве: много жертв и новых больных

За последние 24 часа в столице умерли 32 пациента с коронавирусом, за все время пандемии зафиксированы более трех тысяч летальных случаев.
По состоянию на утро вторника, 23 марта, в Киеве поставили 1050 новых диагнозов "коронавирус" за сутки. Днем ранее выявленных случаев заражения было на 701 меньше.
Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 154 036 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве выздоровели 102 789 человек, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 845 киевлянам. При этом столица поставила антирекорд по числу жертв коронавируса за последние 24 часа - умерли 32 пациента (3114 - за все время пандемии).
В Киевской области зафиксированы 88 575 случаев COVID-19 (727 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровели 74 953 человека (231 за сутки), умер 1 461 человек (16 за сутки).
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Коронавирус и карантин в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- В КГГА объявили об условиях работы транспорта в Киеве.
- В регионах, где вводятся строгие карантинные ограничения "красной" зоны, местная власть должна разработать пакет поддержки предпринимателей и предоставить его на рассмотрение центральной власти.