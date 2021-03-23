Антирекорд COVID-19 в Киеве: много жертв и новых больных

Коронавирус установил антирекорд в Киеве по числу жертв болезни / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 23 марта, в Киеве поставили 1050 новых диагнозов "коронавирус" за сутки. Днем ранее выявленных случаев заражения было на 701 меньше.

Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте СНБО, с начала эпидемии коронавируса в столице подтверждены 154 036 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 102 789 человек, за минувшие сутки удалось преодолеть болезнь 845 киевлянам. При этом столица поставила антирекорд по числу жертв коронавируса за последние 24 часа - умерли 32 пациента (3114 - за все время пандемии).

Коронавирус в Киеве - статистика 23 марта / covid19.rnbo.gov.ua

В Киевской области зафиксированы 88 575 случаев COVID-19 (727 новых случаев за сутки). С начала эпидемии выздоровели 74 953 человека (231 за сутки), умер 1 461 человек (16 за сутки).

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