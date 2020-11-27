Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов за сутки

Общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 693407 человек.
Коронавирус 2020 в Украине заражает каждый день огромное количествво людей. В частности, за минувшие сутки поставили 16218 новых диагнозов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.
По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11909 человек. За сутки умерли еще 192 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 326238 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8843 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 65539 случаев;
- Винницкая область - 16710 случаев;
- Волынская область - 23 273 случая;
- Днепропетровская область - 34888 случаев;
- Донецкая область - 21786 случаев;
- Житомирская область - 28 481 случай;
- Закарпатская область - 22748 случаев;
- Запорожская область - 28229 случаев;
- Ивано-Франковская область - 34696 случаев;
- Киевская область - 35235 случаев;
- Кировоградская область - 4824 случая;
- Луганская область - 6061 случай;
- Львовская область - 44509 случаев;
- Николаевская область - 17167 случаев;
- Одесская область - 41501 случай;
- Полтавская область - 20701 случай;
- Ровенская область - 29875 случаев;
- Сумская область - 26590 случаев;
- Тернопольская область - 27050 случаев;
- Харьковская область - 54028 случаев;
- Херсонская область - 9633 случая;
- Хмельницкая область - 28350 случаев;
- Черкасская область - 21 402 случая;
- Черновицкая область - 33018 случаев;
- Черниговская область - 17 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в мире – статистика 27 ноября
По состоянию на утро птяницы, 27 ноября, в мире зарегистрированы 60973636 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1432047 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Аргентина.
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 677189 человек. За сутки поставили 15331 новый диагноз - это рекордно число. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.
- В Слуге народа предложили ограничить работу общественного транспорта в выходные дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня. С такой инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции Слуга народа Николай Тищенко.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин в Украине.
- СМИ выяснили, что Кабинет министров рассматривает три сценария ужесточения карантина в Украине. Наиболее щадящий вариант предусматривает ограничение работы некоторых предприятий на 3 недели с 29 декабря. Однако при условии ухудшения ситуации с COVID-19 украинцев ждет тотальное усиление карантинных мер уже на следующей неделе.
- Решение о необходимости введения локдауна в Украине будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28–29 ноября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.