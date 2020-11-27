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Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов за сутки

27 ноября 2020, 08:13

Общее число инфицированных коронавирусом в стране составило 693407 человек.

коронавирус, больница
Коронавирус заразил еще 655 медработников / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заражает каждый день огромное количествво людей. В частности, за минувшие сутки поставили 16218 новых диагнозов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.

По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11909 человек. За сутки умерли еще 192 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 326238 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8843 украинцев.

Короанвирус в Украине - статистика 27 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 65539 случаев;
  • Винницкая область - 16710 случаев;
  • Волынская область - 23 273 случая;
  • Днепропетровская область - 34888 случаев;
  • Донецкая область - 21786 случаев;
  • Житомирская область - 28 481 случай;
  • Закарпатская область - 22748 случаев;
  • Запорожская область - 28229 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 34696 случаев;
  • Киевская область - 35235 случаев;
  • Кировоградская область - 4824 случая;
  • Луганская область - 6061 случай;
  • Львовская область - 44509 случаев;
  • Николаевская область - 17167 случаев;
  • Одесская область - 41501 случай;
  • Полтавская область - 20701 случай;
  • Ровенская область - 29875 случаев;
  • Сумская область - 26590 случаев;
  • Тернопольская область - 27050 случаев;
  • Харьковская область - 54028 случаев;
  • Херсонская область - 9633 случая;
  • Хмельницкая область - 28350 случаев;
  • Черкасская область - 21 402 случая;
  • Черновицкая область - 33018 случаев;
  • Черниговская область - 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире – статистика 27 ноября

По состоянию на утро птяницы, 27 ноября, в мире зарегистрированы 60973636 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1432047 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 27 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • По состоянию на четверг, 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 677189 человек. За сутки поставили 15331 новый диагноз - это рекордно число. Заразились в том числе 659 детей и 606 медработников.
  • В Слуге народа предложили ограничить работу общественного транспорта в выходные дни, и таким образом расширить запреты и ограничительные меры в период карантина выходного дня. С такой инициативой 26 ноября выступил народный депутат из фракции Слуга народа Николай Тищенко.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований вводить жесткий карантин в Украине.
  • СМИ выяснили, что Кабинет министров рассматривает три сценария ужесточения карантина в Украине. Наиболее щадящий вариант предусматривает ограничение работы некоторых предприятий на 3 недели с 29 декабря. Однако при условии ухудшения ситуации с COVID-19 украинцев ждет тотальное усиление карантинных мер уже на следующей неделе.
  • Решение о необходимости введения локдауна в Украине будет приниматься после третьей недели карантина выходного дня, то есть после 28–29 ноября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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