Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов за сутки

Коронавирус заразил еще 655 медработников / Фото Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заражает каждый день огромное количествво людей. В частности, за минувшие сутки поставили 16218 новых диагнозов. Заразились в том числе 666 детей и 655 медработников.

По состоянию на пятницу, 27 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11909 человек. За сутки умерли еще 192 пациента.

Выздоровели с начала эпидемии 326238 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8843 украинцев.

Короанвирус в Украине - статистика 27 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 65539 случаев;

Винницкая область - 16710 случаев;

Волынская область - 23 273 случая;

Днепропетровская область - 34888 случаев;

Донецкая область - 21786 случаев;

Житомирская область - 28 481 случай;

Закарпатская область - 22748 случаев;

Запорожская область - 28229 случаев;

Ивано-Франковская область - 34696 случаев;

Киевская область - 35235 случаев;

Кировоградская область - 4824 случая;

Луганская область - 6061 случай;

Львовская область - 44509 случаев;

Николаевская область - 17167 случаев;

Одесская область - 41501 случай;

Полтавская область - 20701 случай;

Ровенская область - 29875 случаев;

Сумская область - 26590 случаев;

Тернопольская область - 27050 случаев;

Харьковская область - 54028 случаев;

Херсонская область - 9633 случая;

Хмельницкая область - 28350 случаев;

Черкасская область - 21 402 случая;

Черновицкая область - 33018 случаев;

Черниговская область - 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире – статистика 27 ноября

По состоянию на утро птяницы, 27 ноября, в мире зарегистрированы 60973636 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1432047 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 27 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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