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Антирекорд: впервые за сутки более трех тысяч украинцев с COVID-19 попали в больницы

16 декабря 2020, 10:12

На больничных койках оказались 3242 пациента.

коронавирус,больница
Общее число инфицированных COVID-19 в Украине - почти 920 тыс. человек / Reuters

За сутки 15 декабря рекордное число украинцев, зараженных коронавирусом, попало в больницы.

В частности, на больничных койках оказались 3242 пациента. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Предыдущий антирекорд госпитализаций был зафиксирован меньше недели назад. 9 декабря в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 993 человека.

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад глава Минздрава заявлял, что число госпитализированных с коронавирусом украинцев не увеличивается.

"Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - заявлял Степанов 14 декабря.

На брифинге 16 декабря Степанов отметил, что данные по числу госпитализированных украинцев не должны пугать, так как выписали из больниц на 200 человек больше, чем госпитализировали.

"10 622 заболевших за минувшие сутки и почти 12 тысяч тех, кто выздоровел. Те, кто смотрит статистику по госпитализированным... Я думаю, что эта статистика пугает некоторых. Достаточно высокие цифры. Более 3 тысяч госпитализированных за прошедшие сутки, но на 200 людей больше выписанных из больницы", — сказал он.

Министр здравоохранения добавил, что медики ожидают возможную вспышку болезни после новогодних праздников.

"Придерживайтесь карантина, избегайте массового скопления людей, это очень важно. Мы с большой тревогой смотрим на праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после них", — призвал украинцев Степанов.

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Коронавирус в Украине – последние новости:

  • По состоянию на утро среды, 16 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 919 704 человека.
  • За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 10 622 человек. За сутки умерли еще 264 пациента.
  • Киев стал антилидером в Украине по числу новых диагнозов за сутки. За минувшие 24 часа в Киеве поставили 1858 новых диагнозов. В общем, по состоянию на утро среды, 16 декабря, в столице зарегистрировали 95 160 случаев заболевания коронавирусом.
  • Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что коронавирус все чаще атакует молодых людей. Причем еще два месяца назад в стране не было такого количества тяжелых пациентов в возрасте до 30 лет.

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