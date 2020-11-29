Арахамия назвал условия покупки российской вакцины от Covid-19

Политик напомнил, что препараты из РФ пока не получили сертификацию.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российская вакцина от коронавируса еще не доказала свою эффективность, поэтому Украина не планирует ее покупать, а будет анализировать продукцию других производителей.
В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что если Украина будет иметь возможность купить вакцину не у России, то она непременно воспользуется такой перспективой.
"К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите…" — сказал Арахамия.
Ведущий возразил политику аргументом, что в РФ осталась "старая школа эпидемиологов". Арахамия в ответ назвал российскую вакцину от коронавируса не сертифицированной.
Читайте такжеВ РФ рассказали, какая эффективность у путинской вакцины от Covid-19"Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и так далее. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже всё правительство России вакцинировалось, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые псевдовакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении", — заявил Арахамия.
Росссийская вакцина против коронавируса: последние новости
Единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - это российский препарат Спутник V. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
Эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.