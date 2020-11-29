Арахамия назвал условия покупки российской вакцины от Covid-19

Арахамия выступил против российской вакцины / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что российская вакцина от коронавируса еще не доказала свою эффективность, поэтому Украина не планирует ее покупать, а будет анализировать продукцию других производителей.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что если Украина будет иметь возможность купить вакцину не у России, то она непременно воспользуется такой перспективой.

"К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите…" — сказал Арахамия.

Ведущий возразил политику аргументом, что в РФ осталась "старая школа эпидемиологов". Арахамия в ответ назвал российскую вакцину от коронавируса не сертифицированной.

Читайте такжеВ РФ рассказали, какая эффективность у путинской вакцины от Covid-19"Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и так далее. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже всё правительство России вакцинировалось, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые псевдовакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении", — заявил Арахамия.

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