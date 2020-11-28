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Арахамия рассказал, что решили в Кабмине по поводу введения локдауна

28 ноября 2020, 14:51

Для того, чтобы локдаун сработал, нужно от 15 дней до трех недель. подчеркнул Давид Арахамия.

Карантина
В Кабмине оценили вероятность введения локдауна / УНИАН

В правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет, заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Об этом он сообщил журналистам после совещания руководства парламента, лидеров фракций и групп, в котором принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНИАН.

Он отметил, что на совещании поднимался вопрос о возможном введении локдауна.

По словам Арахамии, Шмыгаль сообщил, что в настоящее время нет оснований для введения локдауна.

Арахамия добавил, что, по расчетам эпидемиологов, чтобы "локдаун сработал, нужно время - минимум 15 дней до трех недель".

Он отметил, что на совещании речь шла о том, что "по состоянию на настоящее время у нас достаточно койко-мест в больницах, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна".

Читайте такжеЛокдаун на Новый год: Ляшко дал неожиданный прогнозПо его словам, народные депутаты получили от правительства гарантии, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до его введения.

Арахамия также сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада заслушает информацию представителей Министерства здравоохранения относительно эффективности введенного на три недели "карантина выходного дня".

"На следующей неделе будем слушать доклад, каким образом оно сработало", - сказал Арахамия.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Коронавирус в Украине:

  • Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 16 тыс. 294, что стало очередным антирекордом в Украине с начала пандемии.
  • 28 ноября от осложнений вируса умерли 184 человека, госпитализированы 1 тыс. 639 человек. В то же время 8 тыс. 897 инфицированных выздоровели.
  • За все время пандемии в Украине заболели 709 тыс. 701 человек, выздоровели 335 тыс. 135 больных. Летальных случаев - 12 тыс. 093.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 739), Днепропетровской (1 тыс. 599), Одесской (1 тыс. 350), Запорожской (1 тыс. 067) и Сумской (1 тыс. 013) областях.
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