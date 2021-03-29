Арестович объяснил, почему Украина проигрывает в "вакционной войне"

Украина слабее других государств, поэтому проигрывает в войне вакцин - Арестович / Reuters

В мире циркулирует очередная волна коронавирусной инфекции COVID-19. Цивилизованные страны оказались в ситуации жесткого карантина, что стало очень серьезной проблемой. На мировом уровне нет опыта противостояния вирусу. Вакционная война существует, и Украина не занимает в этом вопросе лидирующие позиции, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в борьбе с эпидемией коронавируса ведущие европейские государства сталкиваются с очень серьезными проблемами и вынуждены ввести усиленные карантинные мероприятия. Мир пока точно не знает, как бороться с вирусной инфекцией.

"Наверное, пришла очередная волна. Потому что даже страны, где несопоставимые с нами темпы вакцинации, сидят в полном локдауне, темпы заражения там зашкаливающие. Речь о европейских странах, на которые ссылаются, как на образец. Этот образец уже в полном локдауне. Это колоссальная проблема. Мир не имеет опыта, как с этим обращаться, сто лет прошло со времен испанки. А все-таки птичий грипп, гонконгский, свиной – уже не помнят как, и в каких он был масштабах", - объяснил Арестович.Читайте такжеУ Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине

При этом, полагает чиновник, Украина пока проигрывает в "вакционной войне", о наличии которой говорит уже даже президент Франции Эммануэль Макрон. Украинское государство слабее других стран, поэтому расклады в вопросе получения препарата не в пользу Киева. Все государства стремятся обеспечить вакциной в первую очередь своих граждан, и это демонстрирует неравенство в современном мире.

"Проблема в чем? Если Макрон, лидер не самой последней страны в мире, признает, что существует вакцинная война, о чем можно говорить? Украина – не самая сильная страна в Европе, слабых бьют. Нас бьют. Индия, имея 1,5 млрд населения, Китай понимают, что фабрика работает в определенных темпах, а нам хочется, чтобы наши граждане были вакцинированы в первую очередь. Этого же хотят европейцы, богатые страны, и получается, что, несмотря на разговоры о морали в политике, что мир един – эпидемия показывает, что мир неравен", - подчеркнул Алексей Арестович.Читайте такжеВ Украину прибыла первая партия китайской вакцины

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