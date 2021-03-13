AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС

В AstraZeneca назвали причины сокращения поставок в Европу / Фото Reuters

В компании AstraZeneca перечислили основные причины сокращения поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз - в первую очередь это касается экспортных ограничений, сообщает издание Reuters.

Подчеркивается, что доставка 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca зависит от одобрения европейским регулятором поставки с завода Halix в Нидерландах.

Одновременно с договорными обязательствами компания должна была поставить 90 миллионов доз.

В AstraZeneca предполагают, что Halix получит разрешение 25 марта.

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