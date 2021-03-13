AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС

Доставка 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca зависит от одобрения европейским регулятором поставки с завода Halix в Нидерландах.
В компании AstraZeneca перечислили основные причины сокращения поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз - в первую очередь это касается экспортных ограничений, сообщает издание Reuters.
Подчеркивается, что доставка 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca зависит от одобрения европейским регулятором поставки с завода Halix в Нидерландах.
Одновременно с договорными обязательствами компания должна была поставить 90 миллионов доз.
В AstraZeneca предполагают, что Halix получит разрешение 25 марта.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Первой официальной вакциной от COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield, который называют аналогом вакцины Astra Zeneca. Вакцину в количестве 500 тысяч доз привезли в Киев 23 февраля.
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса стали делать медицинским работникам. В конце февраля начали вакцинировать бойцов ООС на Донбассе.
- Глава Минздрава Максим Степанов 9 марта заявлял о проблемах в выполнении плана вакцинации в Украине. Государство планировало делать по 10 тысяч прививок в день, однако возникли проблемы с выполнением показателей.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывал ускорить вакцинацию от коронавируса в стране с целью стабилизации эпидемиологической ситуации.
Автор: Екатерина Трохимчук