Атака белой плесени: врачи предупредили об опасности новой заразы

Эпидемия коронавируса в Индии / Reuters

На востоке Индии в городе Калькутта ученые зафиксировали несколько случаев появления новой инфекции - белой плесени у пациентов с коронавирусом.

Болезнь представляет собой инфекцию, поражающую разные части тела, сообщает BBC.

Сообщается, что диагностировать белую плесень (или как ее еще называют "белый гибок") крайне сложно, для анализа необходим образец глубоких слоев легких. А лекарство, как сообщают в издании, дорогостоящее.

Белая плесень: основные симптомы и главная опасность

Среди основных симптомов инфекции:

жар;

кашель;

одышка;

молочница белого цвета в носу, рту, желудке, легких или под ногтями;

понижение артериального давления;

лихорадка, боли в животе.

Белая плесень существует нескольких видов — Candida auris и albicans, а также Aspergillus.

Кандида — это микробы, которые существует практически на любой поверхности в окружении человека: экраны компьютеров, перила, занавески для душа, все они могут содержать в себе этот грибок. При заражении организма человека, инфекция поражает центральную нервную систему, внутренние органы, дыхательную систему и кожу человека.

Аспергилла также находится в привычной для людей среде. Например, в системах отопления или кондиционерах. Обычно иммунитет человека позволяет предотвратить попадание спор грибка в организм человека.

Все виды белой плесени смертельно опасны для человека.

Мукормикоз у COVID-пациентов: причин заболевания

Эпидемия черной плесени — мукормикоза начала распространяться у пациентов с тяжелыми случаями коронавируса.

Индийские ученые утверждают, что инфекция поражает от 20% до 30% тяжелобольных, которые находятся на аппаратах ИВЛ. Среди причин - ослабленные требования к чистоте в переполненных больницах Индии. Врачи реже моют руки, реже дезинфицируют все вокруг.

"В связи с затянувшейся пандемией среди медицинских работников возникли самоуспокоенность и усталость. Практика инфекционного контроля снизилась. Это основная причина. Это почти похоже на проигранную битву", — говорят практикующие врачи в Индии.

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