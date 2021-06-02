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Атака белой плесени: врачи предупредили об опасности новой заразы

2 июня 2021, 10:53
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Белая плесень существует нескольких видов, все они смертельно опасные для человека.

Белый грибок атакует Индию
Эпидемия коронавируса в Индии / Reuters

На востоке Индии в городе Калькутта ученые зафиксировали несколько случаев появления новой инфекции - белой плесени у пациентов с коронавирусом.

Болезнь представляет собой инфекцию, поражающую разные части тела, сообщает BBC.

Сообщается, что диагностировать белую плесень (или как ее еще называют "белый гибок") крайне сложно, для анализа необходим образец глубоких слоев легких. А лекарство, как сообщают в издании, дорогостоящее.

Белая плесень: основные симптомы и главная опасность

Среди основных симптомов инфекции:

  • жар;
  • кашель;
  • одышка;
  • молочница белого цвета в носу, рту, желудке, легких или под ногтями;
  • понижение артериального давления;
  • лихорадка, боли в животе.

Белая плесень существует нескольких видов — Candida auris и albicans, а также Aspergillus.

Кандида — это микробы, которые существует практически на любой поверхности в окружении человека: экраны компьютеров, перила, занавески для душа, все они могут содержать в себе этот грибок. При заражении организма человека, инфекция поражает центральную нервную систему, внутренние органы, дыхательную систему и кожу человека.

Аспергилла также находится в привычной для людей среде. Например, в системах отопления или кондиционерах. Обычно иммунитет человека позволяет предотвратить попадание спор грибка в организм человека.

Все виды белой плесени смертельно опасны для человека.

Мукормикоз у COVID-пациентов: причин заболевания

Эпидемия черной плесени — мукормикоза начала распространяться у пациентов с тяжелыми случаями коронавируса.

Индийские ученые утверждают, что инфекция поражает от 20% до 30% тяжелобольных, которые находятся на аппаратах ИВЛ. Среди причин - ослабленные требования к чистоте в переполненных больницах Индии. Врачи реже моют руки, реже дезинфицируют все вокруг.

"В связи с затянувшейся пандемией среди медицинских работников возникли самоуспокоенность и усталость. Практика инфекционного контроля снизилась. Это основная причина. Это почти похоже на проигранную битву", — говорят практикующие врачи в Индии.

Читайте такжеПервая жертва желтой плесени: грибок убил COVID-пациента в Индии

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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