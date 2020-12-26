Атака COVID-19: Ляшко назвал число обеспеченных кислородом коек

Названо число коек, обеспеченных кислородом / Reuters

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал обеспечение кислородом больничных коек.

Как подчеркнул он в своем Facebook, кислород в больницах необходим для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Главный санврач отметил, что на сегодня в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.

"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - сообщил он.

По информации Ляшко, для помощи пациентам с COVID-19, в количественном выражении в больницах перепрофилированы 64 349 коек. Из них 44 436 коек обеспечены кислородом.

/ Фейсбук В.Ляшко

Замминистра здравоохранения добавил, что 29 487 коек с подведенным кислородом на сегодня свободны.

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