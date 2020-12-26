Атака COVID-19: Ляшко назвал число обеспеченных кислородом коек

Кислород в больницах необходим для пациентов с дыхательной недостаточностью.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал обеспечение кислородом больничных коек.
Как подчеркнул он в своем Facebook, кислород в больницах необходим для пациентов с дыхательной недостаточностью.
Главный санврач отметил, что на сегодня в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.
"На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - сообщил он.
По информации Ляшко, для помощи пациентам с COVID-19, в количественном выражении в больницах перепрофилированы 64 349 коек. Из них 44 436 коек обеспечены кислородом.
Замминистра здравоохранения добавил, что 29 487 коек с подведенным кислородом на сегодня свободны.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 7 тыс. 709 человек, умерли 121 человек.
- Также вчера были госпитализированы 2 тыс. 888 человек; выздоровели 5 тыс. 145 человек.
- Сделано тестирований 31 тыс. 482 (в том числе методом ПЦР - 24 тыс. 621, методом ИФА - 6 тыс. 861).
- С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 1 млн 019 тыс. 876 граждан. Из них выздоровели 651 тыс. 917, а 17 тыс. 702 умерли.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.