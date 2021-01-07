Атака коронавируса-мутанта: в ВОЗ выдали неутешительный прогноз

В мире ширится новый штамм коронавируса / Reuters

В Европе, а также в части Азии мутировавший вариант коронавируса COVID-19 может вытеснить другие штаммы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В ходе брифинга, который транслировался в Facebook, он назвал текущую ситуацию переломным моментом, поскольку Европа столкнулась с проблемой роста числа случаев заболевания и появления новых штаммов вируса, вызывающего COVID-19.

В свою очередь на брифинге в Женеве технический директор ВОЗ Мария ван Керкхов и директор организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировали новый штамм коронавируса, сообщает Центр новостей ООН.

Представители ВОЗ отметили, что ученые исследуют мутации, выявленные в Великобритании и Южной Африке. Уже установлено, что оба штамма вируса в этих двух странах – разные, хотя и имеют некоторое сходство. Они легче передаются от человека к человеку, другими словами, распространяются с большей скоростью. Однако мутация вируса не привела к изменению тяжести течения заболевания.

"Хорошая новость заключается в том, что ни один из этих мутировавших вариантов вируса не приводит к более тяжелой форме заболевания. Но они могут быстрее распространяться", – говорят специалисты.

Читайте такжеСкандал с подпольной вакциной от COVID-19: в КМУ назвали заказчика манипуляцииПо предварительным данным, мутировавшие вирусы можно выявить с помощью уже имеющихся средств тестирования. К тому же вакцины против COVID-19 эффективны и против новых штаммов.

Они обратили внимание на то, что мутация – это естественный процесс адаптации вируса. Коронавирус, вызывающий COVID-19, распространяется уже год, и его задача заключается не в том, чтобы убить организм, в который он проник, а в том, чтобы выжить и размножаться.

Вакцина, по словам представителей ВОЗ, является эффективным средством борьбы с COVID-19, однако, она пока не всем доступна, и сегодня крайне важно наращивать объемы ее производства и ускорять доставку.

Отвечая на вопросы журналистов, представители ВОЗ сообщили, что на сегодняшний день известно, что у людей, переболевших, даже без симптомов, COVID-19, вырабатывается иммунитет. Однако пока неизвестно, как долго этот иммунитет сохраняется.

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