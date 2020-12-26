Атака коронавируса-мутанта: врач дал мрачный прогноз насчет вакцины

Через год вероятно появление абсолютно другой вакцины, не исключил Виктор Петров.
Созданные на сегодняшний день вакцины от коронавируса не являются оптимальными, в том числе в контексте нового штамма COVID-19, заявил врач-инфекционист Виктор Петров.
В интервью ObozTV он спрогнозировал, что скорее всего, через год вероятно появление абсолютно другой, доработаной вакцины.
"Вы понимаете, что очень короткий период времени прошел. Все страны будут анализировать поствакцинальный период и будут ее "апгрейдить", будут делать так, чтобы она была эффективной. Поэтому, скорее всего, через полгода-год будет разработана еще одна вакцина, которая будет более новой и более современной". - уверен медик.
В то же время он прогнозирует, что в странах, где вакцинация достигнет значительного охвата, скорее всего, значительно уменьшится количество заболеваний.
"Таким образом, с 2022 года у нас жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный режим", - добавил Петров.
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Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.