Атака коронавируса-мутанта: врач дал мрачный прогноз насчет вакцины

Вакцина от коронавируса не является оптимальной, заявил врач / Reuters

Созданные на сегодняшний день вакцины от коронавируса не являются оптимальными, в том числе в контексте нового штамма COVID-19, заявил врач-инфекционист Виктор Петров.

В интервью ObozTV он спрогнозировал, что скорее всего, через год вероятно появление абсолютно другой, доработаной вакцины.

"Вы понимаете, что очень короткий период времени прошел. Все страны будут анализировать поствакцинальный период и будут ее "апгрейдить", будут делать так, чтобы она была эффективной. Поэтому, скорее всего, через полгода-год будет разработана еще одна вакцина, которая будет более новой и более современной". - уверен медик.

В то же время он прогнозирует, что в странах, где вакцинация достигнет значительного охвата, скорее всего, значительно уменьшится количество заболеваний.

"Таким образом, с 2022 года у нас жизнь потихоньку будет возвращаться в свой привычный режим", - добавил Петров.

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Новый штамм коронавируса: