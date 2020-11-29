Атака коронавируса: врач предупредил украинцев о новой опасности

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По словам президента Ассоциации анестезиологов Украины, врача Сергея Дуброва, в Украине коронавирусом заражаются все больше молодых людей.

В августе-сентябре в отделениях интенсивной терапии практически не наблюдалось пациентов моложе 70 лет, рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Вместе с тем медик подчеркнул, что уже в октябре-ноябре ситуация изменилась: "50 на 50 - есть пациенты 29, 35, 40, 44 года. Половина людей с тяжелым течением COVID-19 - это действительно люди молодого возраста".

Анестезиолог также прокомментировал вопрос о том, продолжают ли быть заразными люди, у которых после двух недель болезни показывает положительный тест.

Он напомнил, что по данным ученых, человек является заразным 8-10 дней с момента инфецирования.

"А если через 2-3 недели положительный тест, это говорит не о контагиозности, то есть опасности этого человека для окружающих, а говорит о наличии в организме фрагментов РНК-вируса, который и дает положительный тест", - добавил Дубров.

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