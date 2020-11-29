Атака коронавируса: врач предупредил украинцев о новой опасности

В Украине коронавирусом заражаются все больше молодых людей.
По словам президента Ассоциации анестезиологов Украины, врача Сергея Дуброва, в Украине коронавирусом заражаются все больше молодых людей.
В августе-сентябре в отделениях интенсивной терапии практически не наблюдалось пациентов моложе 70 лет, рассказал он в эфире телеканала Украина 24.
Вместе с тем медик подчеркнул, что уже в октябре-ноябре ситуация изменилась: "50 на 50 - есть пациенты 29, 35, 40, 44 года. Половина людей с тяжелым течением COVID-19 - это действительно люди молодого возраста".
Анестезиолог также прокомментировал вопрос о том, продолжают ли быть заразными люди, у которых после двух недель болезни показывает положительный тест.
Он напомнил, что по данным ученых, человек является заразным 8-10 дней с момента инфецирования.
"А если через 2-3 недели положительный тест, это говорит не о контагиозности, то есть опасности этого человека для окружающих, а говорит о наличии в организме фрагментов РНК-вируса, который и дает положительный тест", - добавил Дубров.
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Эпидемия коронавируса:
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 60,5 млн человек, из них более 1,42 млн умерли.
- Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 62 млн человек, 1,44 млн скончались.
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 13 млн зараженных. Индия находится на втором месте (9,3 млн), на третьем месте — Бразилия (6,2 млн), на четвертом — Франция (2,24 млн), на пятом — Россия.