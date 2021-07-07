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Атака штамма "Дельта" на Украину: эксперт предупредил об еще одной опасности от COVID-19

7 июля 2021, 13:40
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Единственный путь остановить масштабную вспышку COVID-19 в Украине - массовая вакцинация. Именно об этом говорят в Центре экономики здравоохранения.

Штамм
Эксперты предупредили о опасности штамма "Дельта" / Reuters

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине может быстро ухудшиться уже к концу нынешнего лета в связи с новым штаммом "Дельта". Так заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Фиксируется резкая вспышка после долгого падения, за которым шли Европа и Украина. В тройку стран, которые были эпицентрами вспышки - Великобритания, Португалия и Россия − добавилась Испания", − заявил эксперт.

Ганиченко уверен, что ситуация с COVID-19 в Украине ухудшится уже в конце июля - начале августа. Поскольку во время отпусков люди могут переносить инфекцию из страны в страну.

"Период отпусков − опасен. Это внешняя угроза и для Украины также. Заболевание перебрасывается из страны в страну", − добавил он.

По мнению специалиста, уже осенью уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 пойдет вверх еще более стремительно. Единственный путь остановить его, говорит Ганиченко − массовая вакцинация.

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Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявил о том что украинцы должны готовиться к осенней волне заболеваемости COVID. По его словам, того количества вакцин, которые у нас есть, банально не хватит для формирования коллективного иммунитета.

23 июня стало известно, что на территории Украины уже зафиксирована новая модификация коронавируса – Дельта, которую ранее выявили в Индии. Вирусной инфекцией такого типа заразились 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, приехавшие из России.

Дельта коронавирус новости Украины
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