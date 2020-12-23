Австралийские ученые очертили срок иммунитета к коронавирусу / УНИАН

Коллектив австралийских ученых из Университета Монаша установил, какой именно срок держится иммунитет у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает международный портал MedicalXpress. Ученые установили, что восемь месяцев после излечения, в организмах переболевших продолжают существовать антитела, которые "помнят", как именно нужно бороться с COVID-19.

"Это исследование является самым убедительным доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2 будут работать в течение длительного времени. Ранее многие исследования показали, что первая волна антител к коронавирусу ослабевает после первых нескольких месяцев, вызывая опасения, что люди могут быстро потерять иммунитет. Эта новая работа снимает эти опасения", ‒ рассказали они.

Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с четвертого дня до 242-го дня после заражения коронавирусом. При этом исследователи обнаружили, что количество антител против вируса начало снижаться через 20 дней после заражения.

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