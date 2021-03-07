Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca / Reuters

Австрийские власти остановили прививки партией вакцины против коронавируса от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок.

"Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG) получило два сообщения в связи с вакцинацией из одной партии вакцины AstraZeneca в районной клинике Цветтль, что в земле Нижняя Австрия", - говорится в сообщении бюро, сообщает Reuters.

По информации, одна 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений процесса свертывания крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, и она выздоравливает, говорится в сообщении.

Тромбоэмболия легочной артерии - это острое заболевание легких, вызванное закупориванием артерии сгустками крови.

"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - заявили в BASG.

Швейцарская газета Niederoesterreichische Nachrichten, а также телеканал ORF и информационное агентство APA сообщили, что обе женщины были медсестрами, которые работали в клинике Цветтль, сообщает Европейская правда.

В BASG заявили, что свертывания крови нет среди известных побочных эффектов вакцинации. Управление проводит расследование, чтобы полностью исключить любую возможную связь с вакцинацией.

"В качестве меры пресечения оставшиеся запасы партии этой вакцины больше не используют для вакцинации", - добавили в управлении.

Регулятор ЕС 30 января одобрил вакцину AstraZeneca, заявив, что она эффективна и безопасна в использовании. Побочные реакции, выявленные в ходе исследований, в основном были кратковременными, и о проблемах со свертываемостью крови не сообщалось.

Побочные эффекты AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

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