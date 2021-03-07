Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Австрии после вакцинации умерла женщина в результате тяжелых нарушений процесса свертывания крови. Сейчас проводится расследование, вакцинацию остановили.
Австрийские власти остановили прививки партией вакцины против коронавируса от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок.
"Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG) получило два сообщения в связи с вакцинацией из одной партии вакцины AstraZeneca в районной клинике Цветтль, что в земле Нижняя Австрия", - говорится в сообщении бюро, сообщает Reuters.
По информации, одна 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений процесса свертывания крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, и она выздоравливает, говорится в сообщении.
Тромбоэмболия легочной артерии - это острое заболевание легких, вызванное закупориванием артерии сгустками крови.
"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - заявили в BASG.
Швейцарская газета Niederoesterreichische Nachrichten, а также телеканал ORF и информационное агентство APA сообщили, что обе женщины были медсестрами, которые работали в клинике Цветтль, сообщает Европейская правда.
В BASG заявили, что свертывания крови нет среди известных побочных эффектов вакцинации. Управление проводит расследование, чтобы полностью исключить любую возможную связь с вакцинацией.
"В качестве меры пресечения оставшиеся запасы партии этой вакцины больше не используют для вакцинации", - добавили в управлении.
Регулятор ЕС 30 января одобрил вакцину AstraZeneca, заявив, что она эффективна и безопасна в использовании. Побочные реакции, выявленные в ходе исследований, в основном были кратковременными, и о проблемах со свертываемостью крови не сообщалось.
Побочные эффекты AstraZeneca
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Справка
Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
- 1 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта президент Украины Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.