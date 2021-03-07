УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

7 марта 2021, 15:41

В Австрии после вакцинации умерла женщина в результате тяжелых нарушений процесса свертывания крови. Сейчас проводится расследование, вакцинацию остановили.

Вакцина
Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca / Reuters

Австрийские власти остановили прививки партией вакцины против коронавируса от AstraZeneca в качестве меры пресечения при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок.

"Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG) получило два сообщения в связи с вакцинацией из одной партии вакцины AstraZeneca в районной клинике Цветтль, что в земле Нижняя Австрия", - говорится в сообщении бюро, сообщает Reuters.

По информации, одна 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений процесса свертывания крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, и она выздоравливает, говорится в сообщении.

Тромбоэмболия легочной артерии - это острое заболевание легких, вызванное закупориванием артерии сгустками крови.

"В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - заявили в BASG.

Швейцарская газета Niederoesterreichische Nachrichten, а также телеканал ORF и информационное агентство APA сообщили, что обе женщины были медсестрами, которые работали в клинике Цветтль, сообщает Европейская правда.

В BASG заявили, что свертывания крови нет среди известных побочных эффектов вакцинации. Управление проводит расследование, чтобы полностью исключить любую возможную связь с вакцинацией.

"В качестве меры пресечения оставшиеся запасы партии этой вакцины больше не используют для вакцинации", - добавили в управлении.

Регулятор ЕС 30 января одобрил вакцину AstraZeneca, заявив, что она эффективна и безопасна в использовании. Побочные реакции, выявленные в ходе исследований, в основном были кратковременными, и о проблемах со свертываемостью крови не сообщалось.

Побочные эффекты AstraZeneca

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается также под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

Австрия коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
Следующий материал

Последние новости

15:41
Австрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
15:30
GSC Game World продолжает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
15:22
Убийство полицейской в Киеве: задержана подозреваемая
15:20
Генерал оценил угрозу войны с РФ и назвал опасное направление Видео
15:03
Гороскоп на 8 марта для всех: доходные авантюры и убыточные вложения Видео
Реклама
15:01
Советник мэра оскандалился из-за характеристики жителей Херсона
14:44
EA Motive взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space Видео
14:42
Тихановский пожаловался на "зло" из РФ и сказал, чей Крым Видео
14:17
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист
13:56
Советник Ермака объяснил отказ извиняться за скандальные слова о МВФ Видео
13:35
В возрасте 60 лет скончался легендарный репакер xatab
13:34
Минобороны ФРГ оценило военную мощь России и назвало ее "мишень" Видео
13:30
Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса Видео
12:57
Врач объяснила, какой кофе опасен для здоровья Видео
12:44
Украинцев предупредили о резком похолодании и морозах до -14 градусов Видео
12:38
Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо Видео
12:31
Стало известно, где в Украине переполнены коронавирусные больницы Видео
12:30
В DIRT 5 и NBA 2K21 проходят бесплатные выходные в Steam Видео
11:57
Укрзализныця пошла на жесткие меры из-за "красной" зоны карантина Видео
11:35
Кабмин тащит экономику Украины к уровню африканской страны - эксперт Видео
Реклама
11:27
В центре Одессы устроили жестокие разборки со стрельбой, есть раненые
10:56
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: названо число тяжелых больных Видео
10:48
В Киеве блогерша забросала съемную квартиру в ЖК яйцами
10:31
Гороскоп на 7 марта для всех: вредные действия и успех в главных делах Видео
10:10
Голубовская спрогнозировала, когда COVID-19 "ослабит хватку"
09:47
Почему уход Путина не улучшит отношения России с Украиной мнение
09:37
Украине пообещали потепление – синоптик назвала сроки Видео
09:30
Пушилин пожаловался России, что Киев готовится к войне Видео
09:00
Руслана раскрыла, как отреагировала на "индийскую" вакцину Covishield Видео
08:35
Все тело в синяках и ссадинах: на Херсонщине избит 3-летний ребенок
08:25
К 2030 году догнать Гвинею, или Что не так с новой экономической стратегией мнение
08:17
За сутки в Украине госпитализировали почти 4 тысячи больных COVID-19 Видео
08:01
В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа Видео
07:24
США в ОБСЕ четко заявили, чей Крым, и обратились к России Видео
06:30
Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе
06:02
Киев оштрафует посредника за срыв поставки китайской вакцины в Украину Видео
05:35
Пономарев объяснил заявление Кравчука и позицию Путина по Донбассу Видео
05:30
Эксперт рассказала, как правильно выбирать торт на праздник Видео
04:55
Белым по черному: самый красивый и модный черный маникюр на весну Фото
04:25
СМИ узнали о подготовке Вашингтоном "кнута и пряника" для Киева Видео
Реклама
04:00
В Польше рассказали о спасательной операции после ДТП с украинцами Видео
02:48
Далай-лама сделал прививку от COVID-19 препаратом, который колют украинцам Видео
02:25
Астролог спрогнозировал, кого в марте подстережет COVID-19 Видео
01:55
Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Видео
01:29
Иммунолог предупредил, кому нельзя колоть индийскую вакцину CoviShield Видео
01:07
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
00:43
Ляшко высказался по поводу перевода Киева в красную зону карантина Видео
00:20
Врач объяснил, почему вакцинация не спасет украинцев от новых штаммов COVID-19 Видео
06 марта, суббота
23:54
В РФ заговорили о "войне" с Украиной после слов Кравчука по Донбассу Видео
23:15
Самолет с объявленным в розыск "поваром Путина" засекли над Украиной
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять