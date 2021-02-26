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Автор протокола лечения COVID-19 назвала недостатки вакцины CoviShield

26 февраля 2021, 10:48
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Привезенная в Украину индийская вакцина CoviShield имеет существенные недостатки, считает Лариса Мороз.

Вакцинация
В Украине началась вакцинация индийским препаратом CoviShield / Reuters

Главная инфекционистка Винницкой области, автор первого в Украине протокола лечения коронавируса Лариса Мороз заявила о том, что привезенная в Украину индийская вакцина CoviShield имеет существенные недостатки.

Как подчеркнула она в интервью Суспильному, в Украине практически ничего не известно о вакцине CoviShield, которая только проходит третью фазу клинических испытаний.

"То есть основной показатель этой вакцины никто еще не озвучил: это ее эффективность, какой процент она позволяет избежать тяжелых и летальных... Вы знаете, что согласно нашему законодательству вакцина должна быть более 70 процентов эффективности. То есть мы ожидаем, что будут какие-то данные. Но вы должны понимать если нет третьей фазы, то какие могут быть данные?", - говорит инфекционист

Она напомнила, что недавно в соседней Польше был обнаружен первый случай южно-африканского штамма коронавируса, против которого вакцина AstraZeneca (на основе которой создавалась CoviShield), дает только 10% эффективности.

"У меня есть немножко опасения, что, учитывая это, сколько людей у нас путешествуют и работают в Польше, что оно может быть завезено в Украину. А мы сейчас не имеем возможности тестировать, какие штаммы вируса у нас есть, и что может это также снижать эффективность", - предупредила эксперт.

Читайте такжеИммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцамКроме того, она напомнила о том, что в Украине фиксировались летальные случаи среди детей после применения вакцины от кори, изготовленной Индийским институтом сывороток (изготовитель CoviShield).

"Я сторонник вакцинации качественными вакцинами. мы всегда выступаем за вакцинацию гриппа, пневмококковой инфекции, за вакцинацию против гепатита, потому что мы знаем эффективность этих вакцин и знаем, что это они мощные… Я не знаю эту вакцину (CoviShield, - ред.) вообще. И есть такие данные, AstraZeneca сказала, что не отвечает за качество этой вакцины. Потому что это лицензионная. Они к этому не касаются", - добавила Мороз.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
новости Украины COVID-19 вакцина от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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