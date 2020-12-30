Байден раскрыл планы по борьбе с COVID-19 и обрушился на Трампа с критикой

Джо Байден / Reuters

Избранный президент США Джо Байден рассказал о своих планах в контексте наращивания производства вакцины от коронавируса.

Он пообещал, что после инаугурации воспользуется законом об оборонном производстве, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса, сообщает СNN.

"После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом об оборонном производстве и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты", — заявил избранный президент США.

В то же время он напомнил, что ранее администрация Дональда Трампа предполагала, что к концу декабря можно будет вакцинировать 20 млн американцев.

"От декабря осталось всего несколько дней, а мы пока вакцинировали лишь несколько миллионов", — добавил Байден.

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Напомним, ранее Камала Харрис, избранная вице-президент США (в будущей администрации Джо Байдена) сделала прививку от коронавируса COVID-19 вакциной производства фармацевтической компании Moderna.

Вакцина от COVID-19: