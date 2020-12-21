Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире​

Байден вакцинировался от коронавируса / Reuters

​Избранный президент США 78-летний Джо Байден в прямом эфире американского телевидения получил прививку против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна", — заявил будущий глава США, передает телеканал ABC News, который транслировал вакцинацию Байдена.

Сообщается, что прививку Байдену сделали в одной из больниц в штате Делавэр.

.@ABC News SPECIAL REPORT: President-elect Joe Biden gets COVID-19 vaccine. WATCH LIVE: https://t.co/9jNiq64Ar3 — ABC News (@ABC) December 21, 2020

Байдена вакцинировали через неделю после того, как первые дозы препарата получили медицинские работники, и через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило разрешение на экстренное использование второй вакцины против коронавируса.

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Новой первой леди Джилл Байден также сделали прививку.

Вакцина Pfizer требует введения двух доз с интервалом в несколько недель для достижения 95% эффективности.

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