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Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире​

21 декабря 2020, 23:04
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Новый президент США вакцинировался от коронавируса.

Байден вакцинировался от коронавируса / Reuters

​Избранный президент США 78-летний Джо Байден в прямом эфире американского телевидения получил прививку против коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна", — заявил будущий глава США, передает телеканал ABC News, который транслировал вакцинацию Байдена.

Сообщается, что прививку Байдену сделали в одной из больниц в штате Делавэр.

Байдена вакцинировали через неделю после того, как первые дозы препарата получили медицинские работники, и через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило разрешение на экстренное использование второй вакцины против коронавируса.

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Новой первой леди Джилл Байден также сделали прививку.

Вакцина Pfizer требует введения двух доз с интервалом в несколько недель для достижения 95% эффективности.

  • Байден вакцинировался от коронавируса Reuters
  • Байден вакцинировался от коронавируса Reuters
  • Байден вакцинировался от коронавируса Reuters

Вакцина от COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Американская компания Moderna планирует продавать препарат по цене в $50-60 (примерно 1 540 грн).
  • Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС. ЕС разрабатывает механизм продажи вакцины третьим странам.
  • Напомним, по сообщению Bloomberg Украина имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. В то же время, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

новости США Джо Байден вакцина от коронавируса
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