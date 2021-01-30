Бесплатные COVID-паспорта в Украине: Ляшко объяснил ситуацию с поездками за границу

COVID-паспорта в Украине пока не будут обязательными - Ляшко / УНИАН

Введение так называемых COVID-паспортов в Украине будет реализовываться в рамках международных медико-санитарных правил. Государство при необходимости будет выдавать гражданам справки о вакцинации от коронавируса для путешествий за границу. До тех пор, пока доступ к вакцине будет ограничен, такие документы не станут обязательными на территории страны.

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью ТСН, на данный момент Украина действует на основе международных медико-санитарных правил, в которых указаны требования к свидетельству о том, что человек прошел вакцинацию. В случае необходимости такие документы будут выдаваться людям, которые отправляются за границу в страны, где требуется соответствующий документ. Других каких-либо паспортов украинские власти выдавать пока не планируют.

"Пока никаких других паспортов мы не собираемся внедрять. Мы просто нашу систему здравоохранения перенастроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно выдать ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное свидетельство о вакцинации", - отметил чиновник, заверив, что документы выдадут на бесплатной основе.Читайте такжеПаспорт вакцинации от COVID-19 и путешествия: в ВОЗ обратились к странам

Кроме того, он добавил, что до тех пор, пока доступ к вакцинации на территории Украины будет ограничен, никаких обязательных справок о том, что человеку сделали прививку от коронавируса, не будет. Существует разница между понятиями иммунного паспорта и международного сертификата о прохождении вакцинации.

По словам Ляшко, нельзя допустить, чтобы из-за вопроса справок о прохождении вакцинации произошло разделение людей. В стране есть множество людей, которые переболели COVID-19, приобрели иммунитет, однако государственная система здравоохранения эти случаи не зафиксировала.

"Такие люди есть. И у них есть иммунитет, который образовался в результате болезни. Поэтому внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются различные вопросы, как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо принимать решение взвешенно, которые должны учитывать, как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека сделать определенные вещи и выбор", - подчеркнул замминистра здравоохранения.

Паспорт вакцинации от COVID-19