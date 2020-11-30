Бьет COVID-19 наповал: в США сделали громкое заявление о новой вакцине

В испытаниях вакцины Moderna участвовали более 30 тысяч добровольцев.
При тяжелых случаях заболевания коронавирусом эффективность вакцины, разработанной американской компанией Moderna, составляет 100%.
Об этом идет речь в результатах исследования, которые опубликованы на сайте компании.
Отмечается, что среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100-процентной эффективности вакцины при подобных случаях.
Читайте также"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19В то же время эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%.
Подчеркивается, что в испытаниях вакцины участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек — это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективности препарата составила 94,1%.
Moderna намерена вскоре подать заявку на использование своей вакцины в США.
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.