Бьет COVID-19 наповал: в США сделали громкое заявление о новой вакцине

Разработана вакцина со 100%-м результатом / Reuters

При тяжелых случаях заболевания коронавирусом эффективность вакцины, разработанной американской компанией Moderna, составляет 100%.

Об этом идет речь в результатах исследования, которые опубликованы на сайте компании.

Отмечается, что среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100-процентной эффективности вакцины при подобных случаях.

Читайте также"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19В то же время эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%.

Подчеркивается, что в испытаниях вакцины участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек — это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективности препарата составила 94,1%.

Moderna намерена вскоре подать заявку на использование своей вакцины в США.

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