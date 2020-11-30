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Бьет COVID-19 наповал: в США сделали громкое заявление о новой вакцине

30 ноября 2020, 14:44

В испытаниях вакцины Moderna участвовали более 30 тысяч добровольцев.

вакцина, коронавирус
Разработана вакцина со 100%-м результатом / Reuters

При тяжелых случаях заболевания коронавирусом эффективность вакцины, разработанной американской компанией Moderna, составляет 100%.

Об этом идет речь в результатах исследования, которые опубликованы на сайте компании.

Отмечается, что среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100-процентной эффективности вакцины при подобных случаях.

Читайте также"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19В то же время эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%.

Подчеркивается, что в испытаниях вакцины участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек — это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективности препарата составила 94,1%.

Moderna намерена вскоре подать заявку на использование своей вакцины в США.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.
Вакцина коронавирус COVID-19 вакцина от коронавируса
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