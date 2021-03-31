Без локдауна готовьтесь умирать дома: Голубовская призвала усилить карантин

Ольга Голубовская рассказала об ужасе в украинских больницах / УНИАН

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.

В интервью УНН она заявила, что противодействие COVID-19 уже является невозможным. Украине нужно готовиться к будущему, больницам - запасаться баллонами с кислородом и "просто спасать людей".

Что касается нового жесткого карантина, то, как отметила Голубовская, его нужно вводить грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн, а школы - на дистанционное обучение.

"Это (школы, - ред.) один из рассадников инфекционных заболеваний. Наше образование страдает с 90-х годов и ничего за год не случится, а то, что сейчас творится в клиниках, - уму непостижимо, это Бородино", - подчеркнула врач.

По ее словам, в больницах "больные уже вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые".

Она заявила, что давно выступает за новый локдаун.

"Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать. Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся... Нам нужно сейчас всем пережить этот период. И если сейчас грамотно наложить ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены. Будет ухудшаться состояние тех, кто сейчас только заболел. И другого нам не дано", - заявила Голубовская.

В то же время инфекционист считает, что транспорт может работать.

"Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание. Надо же людям в медицинские учреждения как-то добираться на работу?" - объяснила она свою позицию.

Ольга Голубовская Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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