Без локдауна люди будут умирать дома от умеренного течения COVID-19 - эксперт

Эксперт заявил, что без лоудауна люди будут умирать дома / Фото Reuters

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов – ежедневно в стране фиксируют более 10 тысяч случаев заражения. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что локдаун в Украине нужно вводить уже сегодня. А через месяц области должны начать выходить из карантина, при условии выполнения целевых индикаторов. Иначе будет много смертей.

"Существует четыре целевых индикатора, отражающих возвращения контроля над распространением коронавируса. Они касаются: количества случаев, количества положительных тестов (5% от всех взятых), количества заполненных коек в больницах, и надо, чтобы динамика хода эпидемии стабильно шла на убыль. Спустя месяц после жесткого локдауна смотрим на индикаторы и или выходим, или ждем еще неделю. Мы думаем, что при таких условиях во второй половине января из карантина можно было бы выйти по всей стране", — рассказал Ковтонюк в интервью УНИАН.

По его словам, в Европе локдаун начинал влиять на количество случаев лишь на второй-третьей неделе, а на пятый-шестой — уменьшалось количество госпитализированных и смертей вследствие COVID-19.

"Это связано с тем, что есть отложенный эффект. Исходя из европейских исследований, от инфицирования до заболевания проходит в среднем пять дней, до госпитализации — 10-14, до смерти — 14-18 дней. Влияние каких-либо ограничений произойдет не ранее двух-трех недель. Мы не сможем понять раньше, чем через месяц, есть ли устойчивая тенденция к снижению", — отмечает эксперт.

Но небольшими карантинными ограничениями распространение коронавируса уже не остановить, убежден Ковтонюк.

Эксперт также обратил внимание на то, что опасность от отказа от локдауна — высокая.

"Если локдаун не вводить, если дождаться коллапса больниц, то смертность будет такой, что нам и не снилось. Мы можем прийти к тому, что больницы будут переполнены, а люди начнут умирать дома от умеренного течения ковида, без надлежащей медицинской помощи. Вот такой ситуации мы избегаем благодаря локдауну", — подытожил эксперт.

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