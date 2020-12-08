УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Без локдауна люди будут умирать дома от умеренного течения COVID-19 - эксперт

8 декабря 2020, 16:17

В Европе локдаун начинал влиять на количество случаев заражения лишь на второй-третьей неделе, а на пятый-шестой — уменьшалось количество смертей.

коронавирус, жертвы
Эксперт заявил, что без лоудауна люди будут умирать дома / Фото Reuters

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов – ежедневно в стране фиксируют более 10 тысяч случаев заражения. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что локдаун в Украине нужно вводить уже сегодня. А через месяц области должны начать выходить из карантина, при условии выполнения целевых индикаторов. Иначе будет много смертей.

"Существует четыре целевых индикатора, отражающих возвращения контроля над распространением коронавируса. Они касаются: количества случаев, количества положительных тестов (5% от всех взятых), количества заполненных коек в больницах, и надо, чтобы динамика хода эпидемии стабильно шла на убыль. Спустя месяц после жесткого локдауна смотрим на индикаторы и или выходим, или ждем еще неделю. Мы думаем, что при таких условиях во второй половине января из карантина можно было бы выйти по всей стране", — рассказал Ковтонюк в интервью УНИАН.

По его словам, в Европе локдаун начинал влиять на количество случаев лишь на второй-третьей неделе, а на пятый-шестой — уменьшалось количество госпитализированных и смертей вследствие COVID-19.

"Это связано с тем, что есть отложенный эффект. Исходя из европейских исследований, от инфицирования до заболевания проходит в среднем пять дней, до госпитализации — 10-14, до смерти — 14-18 дней. Влияние каких-либо ограничений произойдет не ранее двух-трех недель. Мы не сможем понять раньше, чем через месяц, есть ли устойчивая тенденция к снижению", — отмечает эксперт.

Но небольшими карантинными ограничениями распространение коронавируса уже не остановить, убежден Ковтонюк.

Эксперт также обратил внимание на то, что опасность от отказа от локдауна — высокая.

"Если локдаун не вводить, если дождаться коллапса больниц, то смертность будет такой, что нам и не снилось. Мы можем прийти к тому, что больницы будут переполнены, а люди начнут умирать дома от умеренного течения ковида, без надлежащей медицинской помощи. Вот такой ситуации мы избегаем благодаря локдауну", — подытожил эксперт.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 6 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в декабре 2020 года усиления ограничительных мер не будет. В то же время премьер не исключил, что с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.
  • 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
  • 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.

новости Украины коронавирус в Украине коронавирус Украина локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Без локдауна люди будут умирать дома от умеренного течения COVID-19 - эксперт». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретахЖесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах ​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​ Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантинаЛокдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина Ученые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусомУченые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом Полный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограниченияхПолный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях
Следующий материал

Последние новости

16:20
Apple продолжает удивлять – встречайте полноразмерные наушники AirPods Max
16:17
Без локдауна люди будут умирать дома от умеренного течения COVID-19 - эксперт Видео
16:10
Стало известно о переговорах Турции и России по Украине
16:08
Астролог назвал мелких тиранов среди знаков Зодиака
15:51
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны, полезная перестановка и очернение Видео
Реклама
15:34
Песков рассказал, как Путин отреагировал на "вбросы" о дочери и зяте Видео
15:33
Лукашенко разразился гневом из-за отстранения от Олимпийских игр Видео
15:32
Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы" Видео
15:26
"Хитрость Кремля": СМИ узнали, где прячут Путина
15:15
Самые модные джинсы 2021: что мы будем носить в новом году - фото Фото
14:56
Warner Bros спровоцировали скандал среди создателей 17 фильмов
14:56
Анализ крови: 10 самых важных показателей Видео
14:55
Разработчики мега-популярного хита Fall Guys представили новые костюма для 3 сезона
14:37
Врач сказала, какой локдаун в Украине – преступление Видео
14:32
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины Видео
14:27
Дима Коляденко рассказал, где начал жизнь с чистого листа Видео
14:08
Голая Оля Цибульская сделала провокационное селфи в ванной
14:05
Время Стрельца: денежные удачи и главные проблемы Видео
14:05
Самурайский бенефис – завершилось пользовательское голосование за звание "Игра года"
13:39
Лукашенко раскрыл планы по передаче полномочий президента в Беларуси
Реклама
13:26
В Cyberpunk 2077 нашли отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзиму: где его отыскать
13:16
Популярный украинский курорт атаковал шторм: подтоплено много баз
12:53
Мисс Украина Вселенная 2020 Елизавета Ястремская - фото и биография Фото
12:39
Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг - фото Фото
12:36
Известный украинский бизнесмен умер от коронавируса Видео
12:18
В Верховной Раде раскрыли планы по решению проблемы с КСУ Видео
12:09
Золотое молоко: удивительный напиток, который реально продлевает жизнь Видео
12:00
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
11:52
На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли три человека: названа причина
11:43
За капитуляцию в Карабахе Алиев давал Армении 5 млрд долларов: запись Видео
11:30
Актер из игры Дикая Охота снимется в сериале Ведьмак от Netflix
11:08
Сделка России и США по ядерному оружию: в Москве прояснили ситуацию Видео
11:04
Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы
10:54
Карантин в Украине с января: что и как долго намерены ограничить Видео
10:46
Британия начала вакцинацию от COVID-19: кому сделали первую прививку Видео
10:33
Еда против депрессии: какие продукты помогут побороть подавленное состояние Видео
10:28
Период Козерогов: фартовое время и лучшие сферы деятельности Видео
10:26
Предложения Украины по новым санкциям против РФ закончатся ничем мнение
10:00
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развеял миф Видео
09:55
В ВОЗ сказали, что делать в случае принудительной вакцинации от COVID-19 Видео
Реклама
09:49
Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться Видео
09:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
09:01
Киев лидирует по числу диагнозов COVID-19 за сутки: опубликованы свежие данные Видео
08:58
Иллюзии в отношении Донбасса вслед за Кучмой потерял и Кравчук мнение
08:10
Коронавирус в Украине 8 декабря: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов Видео
08:07
Последствия коронавируса: названа главная угроза для молодежи Видео
07:48
Врач развенчал популярные мифы о лечении коронавируса Видео
07:24
Стало известно, когда Кернес планирует быть дома Видео
07:19
Звезда подросткового сериала похвалилась формами в откровенной фотосессии
07:00
Иммунитет против COVID-19: в ВОЗ сделали тревожное заявление Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять