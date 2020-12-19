Без новогодних утренников и гуляний: в Украине ужесточили карантин

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения / Фото Reuters

В Украине с субботы, 19 декабря, вступили в силу новые ограничения, которые действуют в рамках карантина из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Правительство приняло решение о продлении действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 года.

Новые ограничения из-за карантина:

запрещено проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

под запрет попало проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

не разрешается прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;

работа заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

нельзя проводить религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Новые ограничения для образовательных учреждений с 19 декабря:

запрещено посещать учебные заведения соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

запрет распространен на посещение учебных заведений соискателями образования, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения;

нельзя проводить в учебных заведениях массовые праздничные мероприятия.

Отметим, что кроме новых запретов, которые вступили в силу с 19 декабря, продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.

Локдаун в Украине: