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Без новогодних утренников и гуляний: в Украине ужесточили карантин

19 декабря 2020, 08:54
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В Украине продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года.

коронавирус, карантин
В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения / Фото Reuters

В Украине с субботы, 19 декабря, вступили в силу новые ограничения, которые действуют в рамках карантина из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Правительство приняло решение о продлении действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 года.

Новые ограничения из-за карантина:

  • запрещено проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
  • под запрет попало проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • не разрешается прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;
  • работа заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
  • нельзя проводить религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Новые ограничения для образовательных учреждений с 19 декабря:

  • запрещено посещать учебные заведения соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
  • запрет распространен на посещение учебных заведений соискателями образования, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения;
  • нельзя проводить в учебных заведениях массовые праздничные мероприятия.

Отметим, что кроме новых запретов, которые вступили в силу с 19 декабря, продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.

Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении новых карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
  • Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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