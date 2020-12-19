Без новогодних утренников и гуляний: в Украине ужесточили карантин

В Украине продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года.
В Украине с субботы, 19 декабря, вступили в силу новые ограничения, которые действуют в рамках карантина из-за эпидемии коронавируса.
Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.
Правительство приняло решение о продлении действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 года.
Новые ограничения из-за карантина:
- запрещено проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
- под запрет попало проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- не разрешается прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;
- работа заведений общественного питания запрещена с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
- нельзя проводить религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Новые ограничения для образовательных учреждений с 19 декабря:
- запрещено посещать учебные заведения соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
- запрет распространен на посещение учебных заведений соискателями образования, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения;
- нельзя проводить в учебных заведениях массовые праздничные мероприятия.
Отметим, что кроме новых запретов, которые вступили в силу с 19 декабря, продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, в частности, нахождение в общественных местах и транспорте без маски, отсутствие документов.
Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении новых карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
Автор: Алексей Тычина