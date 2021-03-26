Билл Гейтс объяснил главные ошибки ЕС и США в борьбе с COVID-19

Если бы США и ЕС следили за количеством тестов и карантина, Запад смог бы избежать серьезного удара пандемии COVID-19, - Билл Гейтс / Medialeaks

Жестких карантинов по всему миру, которые наносят колоссальный урон бизнесу, можно было бы избежать еще в начале пандемии COVID-19. США и Европа допустили ряд фатальных ошибок в этом направлении. Правильный выбор в данной ситуации сделали Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Страны проводили ПЦР-тесты, и еще на начальном этапе эпидемии помещали на карантин людей с положительными результатами. Такой метод помогает избежать показательного роста заболеваемости, сказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс газете Wyborcza.

По словам американского предпринимателя, некоторые люди, в том числе и он, предупреждали о том, что не прилагая больших усилий можно приготовиться к вызову пандемии и избежать серьезных проблем. Однако правильные решения не принимались, включая рекомендацию максимально быстрой диагностики заразившихся COVID-19.

В частности, он указал, что Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия реализовали такие мероприятия, тогда как США, Южная Америка и большая часть Европы не пошли на такие шаги, вследствие чего пришлось "заплатить за это огромную цену".Читайте также"Мир не готов к следующей пандемии": Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз

"Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну", - сказал Гейтс.

Бизнесмен добавил, что у США и Европы оставался шанс в том случае, если бы в ситуации с решением проблемы были задействованы рекомендации ученых. Чтобы избежать другой подобной эпидемии, следует сделать выводы.

"У нас все еще был шанс - если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! - тогда страны могли бы справиться гораздо лучше", - подчеркнул Билл Гейтс.

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