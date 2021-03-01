Билл Гейтс сделал громкое заявление об окончании пандемии

Гейтс сделал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что в мире делается недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии коронавируса. Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах как Индия.

"Серьезная проблема в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии во всем мире", — заявил бизнесмен в эфире телеканала CNN.

По его словам, США вернутся к "почти нормальному состоянию" уже к осени, поскольку к этому времени там вновь заработают практически все школы, а также восстановится определенная посещаемость ресторанов и спортивных мероприятий. Однако остановить в стране распространение коронавируса не удастся до тех пор, пока "мы не поможем всему миру", отметил Гейтс, напомнив о риске повторного заражения COVID-19. Пока, по его словам, вакцины от коронавируса идут "в богатые страны".

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Для решения этой проблемы нужно выпускать бóльшие объемы вакцин от коронавируса, развернув дополнительное производство за рубежом, в том числе на заводах в Индии, считает бизнесмен.

По его словам, такие компании, как AstraZeneca, NovaVax и Johnson & Johnson, уже работают над подобными проектами.

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