Билл Гейтс спрогнозировал, когда в мире закончится пандемия COVID-19

Бушующую сейчас по всей Земле пандемию коронавируса Гейтс назвал "невероятной трагедией" и оценил примерную даты победы человечества над ней.
Легендарный американский коммерсант, сооснователь корпорации Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в мире закончится не ранее последних месяцев 2022 года. Свой прогноз он озвучил в интервью польскому телеканалу TVN24.
Гейтс считает ‒ обуздать пандемию поможет то, что к концу 2021 года многие жители планеты Земля будут вакцинированы различными препаратами от коронавируса. А полноценная жизнь, без карантинов и ограничений, восстановится примерно через полтора года.
"К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни", ‒ сказал миллиардер.
Бушующую ныне по всей Земле пандемию коронавируса Гейтс назвал "невероятной трагедией".
К слову, Гейтс вместе с супругой Мелиндой через собственный благотворительный фонд выделил не менее 1,75 миллиарда долларов США на борьбу с пандемией COVID-19 в мире. Деньги были выделены на поддержку некоторых разработчиков COVID-вакцин, средств диагностики и методов лечения.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Билл Гейтс заявлял о том, что власти различных стран мира прилагают недостаточно усилия для окончательной победы над пандемией коронавируса.
- Он отметил, что необходимо наращивать производство вакцин, разворачивая дополнительное производство в таких странах как Индия.