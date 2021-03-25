Билл Гейтс спрогнозировал, когда в мире закончится пандемия COVID-19

Билл Гейтс / УНИАН

Легендарный американский коммерсант, сооснователь корпорации Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса в мире закончится не ранее последних месяцев 2022 года. Свой прогноз он озвучил в интервью польскому телеканалу TVN24.

Гейтс считает ‒ обуздать пандемию поможет то, что к концу 2021 года многие жители планеты Земля будут вакцинированы различными препаратами от коронавируса. А полноценная жизнь, без карантинов и ограничений, восстановится примерно через полтора года.

"К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни", ‒ сказал миллиардер.

Бушующую ныне по всей Земле пандемию коронавируса Гейтс назвал "невероятной трагедией".

К слову, Гейтс вместе с супругой Мелиндой через собственный благотворительный фонд выделил не менее 1,75 миллиарда долларов США на борьбу с пандемией COVID-19 в мире. Деньги были выделены на поддержку некоторых разработчиков COVID-вакцин, средств диагностики и методов лечения.

Читайте также"Мир не готов к следующей пандемии": Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз

Напомним, ранее сообщалось: