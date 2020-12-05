Биолог обозначила опасность потери обоняния при Covid-19 для мозга

Коронавирус может проникать в мозг / Фото Reuters

Потеря обоняния при коронавирусе в некоторых случаях может свидетельствовать о нарушении барьера, который защищает мозг человека от поражений.

Как в прямом эфире на своем канале в YouTube рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, коронавирус может проникать в мозг человека через обонятельный эпителий — клетки в носовой полости. К такому выводу пришли немецкие ученые из Университета Гумбольдта в Берлине.

"На самом деле это вообще не шутки, потому что обонятельный эпителий — это самая передовая часть мозга. И через этот обонятельный эпителий [коронавирус] в наш мозг может залезть. Да, у нас есть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровь от мозга, (...) и он не пускает коронавирус внутрь. Но обонятельный эпителий — это слабое место", — сказала Баранова.

По словам биолога, ухудшение или полное исчезновение обоняния после выздоровления от коронавируса может означать риск поражения мозга. В качестве примера специалист привела пациентов с болезнью Альцгеймера, поскольку у них за год-два до снижения когнитивных функций наблюдается снижение способности распознавать запахи.

"То есть разрушение гематоэнцефалического барьера или нарушение его функций частичное — оно вносит свой вклад в то, что наш мозг начинает "идти вниз", — считает она. — Поэтому восстановление обоняния — это очень важно. Если у вас осталась "дырка" там, между внешней средой и мозгом, и эту дырку можно продиагностировать, потому что у нас не такое хорошее чувство запахов, чем раньше, или полное отсутствие запаха, то в эту дырку уже после того, как коронавирус ушел, что-то еще может залезть. И очень важно эту дырку каким-то образом закрыть".

Эксперт акцентировала, что возвращение запахов после коронавируса- это важный сигнал, что мозг пациента не пострадал. Проникновение коронавируса в мозг, подчеркнула биолог, происходит не у всех пациентов.