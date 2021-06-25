"Биологическая угроза": вирусолог назвала главную опасность нового штамма COVID

Новый штамм коронавируса опасен для Украины / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Дельта для Украины может быть достаточно опасным - стремительное распространение вируса приведет к тому, что "во многих странах люди снова будут лежать в коридорах больниц", рассказала главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии Апострофу.

"Никто не смог сдержать распространение вируса, это как радиация, ее невозможно остановить, так же как и биологическую угрозу. Мы можем минимизировать распространение, если каждый человек будет к себе внимательным и серьезно относиться к этой опасности", – указала эпидемиолог.

При этом она напомнила, что многие украинцы в общественных местах и транспорте не соблюдают дистанцию и ходят без масок, что только способствует массовому распространению вируса.

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Как ранее писал Главред, в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.