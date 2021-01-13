Бизнесу приготовиться: в Украине начнут жестко штрафовать за посетителей без масок

В Украине начнут жестко штрафовать за клиентов без масок / УНИАН

В Украине начнут штрафовать бизнес за нарушение правил карантина. В четверг, 14 января, вступит в силу Закон, вводящий штрафы для предприятий и бизнеса за допуск лиц без средств индивидуальной защиты во время действия карантина. Владельцев бизнеса смогут штрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен.

Текст Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" опубликован на сайте издания.

Согласно закону, юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель будут вынуждены оплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае, если разрешат зайти в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, без предупреждения, донесенного в любой форме и любым способом, о необходимости одеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и/или отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без одетых средств индивидуальной защиты.

Также будут штрафовать за обслуживание людей без масок. В законе прописано, что за обслуживание потребителей в период действия карантина работниками субъектов хозяйствования и непосредственно физическим лицом-предпринимателем без одетых средств индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, юридическое лицо, ФЛП уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, владельцев бизнеса смогут штрафовать на сумму от 3,4 до 5,1 тыс. грн, ежели их клиенты не соблюдают карантина.

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