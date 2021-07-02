Блокада поездок в ЕС с вакцинами CoviShield и CoronaVac: в Минздраве назвали сроки решения проблемы

В Минздраве обещают в течение месяца решить проблему с поездками украинцев за границу / УНИАН

Запрет на посещения стран туристами, которые сделали прививки вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (в числе которых – CoviShield и CoronaVac), является нарушением международного права. Уже на следующей неделе будут проведены переговоры в Брюсселе по вопросу признания Евросоюзом вакцин от COVID-19, которые используются на территории Украины. Европа может открыть свои границы для украинцев в течение текущего месяца. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", - цитирует его заявление ТСН.

Также он отметил, что европейское лекарственное агентство EMA уже изучает документы вакцин CoviShield и CoronaVac с целью их признания на территории стран Европейского Союза. В скором времени регулятор примет решение по данным препаратам.

При этом, по его словам, Киев ведет переговоры о признании коронавирусных сертификатов Украины с целью их признания в странах ЕС. Границы европейских государств могут открыться для украинцев, привитых CoviShield и CoronaVac, уже в течение текущего месяца

Глава Минздрава добавил, что европейский регулятор EMA, который еще не признал CoviShield и CoronaVac, сейчас рассматривает их документы. По его словам, в ближайшее время ожидается решение EMA по этим препаратам.

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Кроме того, в связи с запуском "ковидных" сертификатов Украина договаривается об их признании со всеми странами Евросоюза.

"Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться о взаимном признании национальных COVID сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами", - подчеркнул Виктор Ляшко.

COVID-паспорта и поездки за границу

В Евросоюзе еще в марте стартовали консультации с целью создания электронных сертификатов вакцинации ("ковид" - паспортов). Указывалось, что лица, которые сделали прививки от коронавируса вакцинами, которые не признаны на территории стран наднационального объединения, могут столкнуться с проблемами во время пересечения границы.

СМИ утверждали, что ЕС пока признает только три препарата от COVID-19 – Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca – в то время как в списках ЕМА нет той же вакцины Covishield, которой прививаются украинцы.

Работа системы ковид-паспортов стартовала в ЕС с 1 июля. В документ, который нужен для въезда в страны Евросоюза, вносится информация, связанная с заболеваемостью COVID-19 и прохождении теста на коронавируса каждого гражданина.

Украина 1 июля также запустила паспорта вакцинации В ЕС утверждены только две вакцины из тех, которыми прививаются украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Лица, которые сделали прививку индийским препаратом Covishield, могут посещать только Австрию, Германию, Словакию, Грецию, Ирландию, Испанию и Эстонию.